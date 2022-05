"Difícilmente me podré ir, no creo que otro pendejo tome las arcas de Santa Fe": Eduardo Méndez

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló en Blog Deportivo sobre las críticas que ha recibido en redes sociales por el rendimiento del equipo y que piden su salida como máximo representante del club. Aunque dice que sobre él recae la responsabilidad que el equipo no clasificó a cuadrangulares de la liga, expresó que es difícil que se se pueda ir pronto.

"Difícilmente me voy a poder ir, no creo que haya otro pendejo que venga a tomar las arcas de la institución en el estado que está. El único bobo fui yo. Entre la nómina de mis trabajadores administrativos no alcanzó a pagar a un jugador. Ellos no pelean, ni protestan ni piden", dijo.

"Acá el único responsable soy yo, que llegué en un mal momento, una crisis muy importante, pero quien me manda a ser pendejo. Seguramente hay algunos hinchas que dicen "yo quiero", pero en el momento que sepan cómo es, seguro no van a llegar", agregó el presidente de Santa Fe.

Méndez también indicó que no puede asegurar que habrá una "barrida de jugadores", pues debe esperar qué dice el nuevo entrenador que llegue a Santa Fe, entre quienes está de candidato el uruguayo Alfredo Arias.

"Darle oportunidad al técnico que venga, qué busca. Eso sí, con los que he hablado les he dicho que lo más importante, hoy en día, son nuestras divisiones menores", añadió.