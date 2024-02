Dimayor archiva proceso disciplinario contra Atlético Nacional por desmanes en el estadio

En una resolución, Dimayor anunció el cierre del proceso disciplinario que había en contra de Atlético Nacional por los desmanes ocurridos el pasado domingo, 11 de febrero, cuando hinchas del club quemaron un sector de la tribuna de la lateral sur del estadio Atanasio Girardot durante el duelo vs. Millonarios en la Liga BetPlay.

Si bien el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció una sanción de dos fecha en la tribuna para los partidos de Atlético Nacional, con esta resolución se confirmó que Dimayor no tomará ningún tipo de medida ni contra los responsables ni contra la institución por lo sucedido en el coloso de la 70 de la capital de Antioquia.

Sobre el porqué el órgano deportivo no impuso nada y cerró el caso, la entidad explicó: "Si bien es absolutamente reprochable la conducta de los espectadores ubicados en la tribuna sur que fueron participes en “encender fuego” en la tribuna sur oriente alta, este comité advierte que es un hecho aislado que no causó afectación en el normal desarrollo del partido tal como lo esbozó el árbitro en su informe al señalar : se observa llamarada (incendio) que no influyó en nada en el normal desarrollo del juego. El partido nunca se interrumpió por este motivo", explicaron.

Es por esto que desde Dimayor no se impondrá ninguna sanción contra Atlético Nacional, sino que solo estará vigente la decisión tomada por la Alcaldía de Medellín en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, todo por ser, según ellos, "un hecho aislado" que no generó ningún problema para que se pudiera desarrollar el compromiso.

"Unos vándalos quemaron parte de las gradas del sur del estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos", fueron las palabras del mandatario antioqueño en su cuenta de X.

En ese orden de ideas, el cuadro verdolaga no tendrá su barra popular para los partidos contra Jaguares y Bucaramanga, por lo que volverían a estar a mediados del mes de marzo.