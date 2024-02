Emerson Rivaldo es presentado como jugador de Millonarios: estos son sus números

Luego de semanas de espera, finalmente, Millonariosanunció el extremo que tanto solicitaba la afición. Y es que el equipo embajador confirmó la llegada de Emerson Rivaldo para la temporada 2024, quien ya jugó en su momento con el cuadro albiazul.

Millonarios confirmó la llegada del volante en un video donde mostró sus mejores jugadas como profesional, en especial las que tuvo en su último equipo: Santos Laguna de México, que destacó como un futbolista importante para este club. Hecho que emocionó más a los hinchas albiazules de cara a la Copa Libertadores.

Este fue el video:

"Llega procedente de Inter de Miami pero su último club en jugar fue el Santos Laguna de México. Allí disputó más de 30 partidos. Antes de irse a México, Emerson tuvo su primera temporada con el Inter de Miami en 2022, disputando así 22 juegos. Es así como en su carrera deportiva, acumula más de 11.000 minutos jugados y más de 100 partidos disputados", indicó Millonarios en un comunicado.

Cabe recordar que Millonarios, Rivaldo jugó entre 2020 y 2021 jugando 52 partidos y anotando ocho goles en su etapa embajadora antes de salir con destino al Inter Miami.

Emerson hizo su debut profesional con Millonarios FC en la primera división, dejando una huella imborrable. Su notable actuación, con 8 goles y un puesto fijo en el once inicial de Alberto Gamero, lo llevó a acumular más de 50 partidos en su carrera deportiva en un corto tiempo.

"Bienvenido Emerson querido, me devolviste la ilusión en 2020"; "Y lo mejor es que llega en buen momento. Para la Libertadores"; "Nada que reprocharle a esta dirigencia"; "La liga este año en los dos semestres no se nos puede escapar, vino en el mejor momento posible y conoce la casa", fueron las palabras de los hinchas por la llegada del nacido en Buenaventura.