Envigado consigue los tres puntos y el Deportivo Cali suma una nueva derrota en la Liga BetPlay

Los actuales campeones de la liga colombiana no han podido cambiar el rumbo hacia lo que fue la campaña pasada en la que terminaron campeones venciendo al Tolima.

En su visita al Estadio Polideportivo Sur la escuadra del técnico venezolano esperaba llevarse un buen resultado tras caer en fechas pasadas frente a Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima, Independiente Medellín y conseguir una victoria ajustada contra el Deportivo Pereira.

Publicidad

Por su parte el conjunto antioqueño, que no ha perdido ningún partido de local, mantuvo su invicto y subió a la parte alta de la tabla a la espera de que termine esta fecha 5 del torneo colombiano.

Tras un primer trabado por las faltas, el delantero venezolano Jesús Hernández remató con su pierna derecha desde el centro del área y abrió el marcador para el Envigado.

Publicidad



En la segunda parte, Dudamel movió las cartas y metió a Kevin Velasco por Gian Cabezas mientras que el técnico José Alberto Suárez metió a Yeferson Rodallega para mejorar la zona defensiva del equipo.

Al minuto 64 el VAR determinó que no había penalti a favor del Cali tras una supuesta falta sobre Santiago Mosquera. El penal no sancionado fue un golpe duro para los visitantes que bajaron su intensidad y no le generaron opciones claras de gol al Envigado que terminó llevándose la victoria.

Publicidad

Con este resultado el Cali se mantiene en la posición 18 mientras que el Envigado subió a la quinta plaza. Envigado visitará al Unión Magdalena por la fecha 6 mientras que el Cali recibirá a Millonarios.

Le puede interesar. Escuche el podcast Titulares Deportivos: