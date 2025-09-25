En vivo
Escándalo en el fútbol colombiano: acusan a futbolistas de estar implicados en apuestas

Escándalo en el fútbol colombiano: acusan a futbolistas de estar implicados en apuestas

El presidente del equipo afirmó que si le toca salir a jugar con jugadores de la categoría sub 20 lo realizará, para evitar que se siga deteriorando la imagen del club.

Deportivo Pasto también está en crisis financiera y le debe sueldos a jugadores
X: @DeporPasto, referencia
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Un inesperado escándalo sacudió al fútbol colombiano. El presidente del equipo de la primera división fue el encargado de citar a una rueda de prensa para dar a conocer esta grave acusación. Se trata del Deportivo Pasto.

El máximo dirigente del club pastuso, Óscar Casabón, denunció que seis jugadores de su plantilla estarían presuntamente involucrados en apuestas deportivas, una acusación que llevó de inmediato a la desconvocatoria de cuatro futbolistas ya concentrados para el partido frente al América.

Según explicó Casabón ante los medios de comunicación, aunque en primera instancia no quiso revelar nombres, la lógica de la situación obligó a separar de la convocatoria a cuatro jugadores, entre ellos el arquero Diego Martínez, quien afirmó que estaban manchando su nombre y que está a disposición de las autoridades para aclarar la situación.

Escudo del Deportivo Pasto
Escudo del Deportivo Pasto
X: @DeporPasto

En ese sentido, el club anunció que los futbolistas serán citados a rendir descargos y que se iniciará un proceso disciplinario ante la Asociación Deportivo Pasto, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

Respaldo del capitán Facundo Boné

La medida generó tensión inmediata dentro del plantel. Algunos jugadores expresaron su respaldo a los colegas hasta no conocer pruebas concretas y, si existen evidencias, se proceda con mano firme. El delantero argentino Facundo Boné dijo que no puede acusar sin pruebas, pero que si se demuestra que un compañero ha puesto en riesgo al resto —por ejemplo, vendiendo un partido— será el primero en expulsarlo del vestuario.

Desde la dirigencia, la postura fue tajante: “Llegó el momento de asumir responsabilidades”, afirmó el presidente e, incluso, de ser ciertos los indicios, no dudará en recurrir a convocar jugadores de la Sub-20 para cubrir bajas y preservar la transparencia deportiva.

“Limpiar cuesta, pero si no lo comenzamos a limpiar hoy, esto cada vez va a crecer más”, sentenció Casabón, al tiempo que pidió unidad y respaldo institucional.

Por el momento se espera los avances de las investigaciones pertinentes de las autoridades competentes y si los resultados de los últimos partidos del conjunto volcánico estuvieron manchados de apuestas o no.

