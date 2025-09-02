Otro equipo colombiano está en crisis financiera: no han pagado sueldo a jugadores

El director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, reveló en el programa radial que hay otro club de la primera división del fútbol colombiano que está pasando por un complejo momento financiero.

La crisis en este equipo, por su puesto, está afectando a las plantillas masculina y femenina que no han recibido por completo los sueldos.



¿Deportivo Pasto se suma al Deportivo Cali?

El Deportivo Pasto se suma a la lista de equipos en problemas financieros, luego de que la Superintendencia de Sociedades solicitara al Ministerio del Deporte aplicar la Ley 550, un mecanismo de reorganización empresarial al que ya había acudido el Deportivo Cali. La medida responde a los atrasos en el pago de salarios y las deudas acumuladas, una situación que, según las autoridades, es insostenible.

De acuerdo con Hernández Bonnet, la situación no solo afecta a los jugadores del plantel profesional masculino, sino también al equipo femenino. Incluso, se denunció que los recursos entregados por la Gobernación de Nariño para saldar los sueldos de las jugadoras habrían sido destinados a otros fines, pese a que tenían un objetivo específico: garantizar el pago a las futbolistas.

Escudo del Deportivo Pasto

El panorama revive lo que recientemente atravesó el Deportivo Cali, que también acudió a la Ley 550 como mecanismo de salvamento. La diferencia con otros clubes es que tanto el Pasto como el Cali operan bajo la figura de entidades sin ánimo de lucro, a diferencia de equipos como Millonarios, América o Medellín, que funcionan como sociedades anónimas y se rigen por la Ley 1116, enfocada en reorganización empresarial en casos de insolvencia.

La crisis del Deportivo Pasto ha abierto nuevamente el debate en torno a la Dimayor y la manera en que se regulan los clubes en Colombia. En Blog Deportivo se recordó que algunos sectores han cuestionado que equipos que incumplen con sus obligaciones salariales y contractuales permanezcan en la competencia, mientras otros, que cumplen a cabalidad, se ven amenazados por el descenso únicamente por razones deportivas.

De hecho, recordó que en la NBA los clubes que no cumplen con los principios básicos de gestión o con los derechos de los jugadores simplemente son expulsados, como pasó recientemente con Los Angeles Clippers.

La solicitud de la Superintendencia deja en claro que la crisis no es coyuntural, sino estructural, y que urge una decisión firme para proteger los derechos de los jugadores del Deportivo Pasto.