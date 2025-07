Hinchas de Millonarios, molestos con esta decisión de última hora de la Dimayor

El equipo de David González se sigue preparando para el segundo semestre de la Liga BetPlay con la llegada de dos nuevos futbolistas: Álex Castro y Edwin Mosquera, quienes se preparan para mejor el ataque del cuadro albiazul, que, lamentablemente, no ha jugado su primer partido debido a que en la primera fecha El Campín no se encontraba disponible.



Dimayor confirma noticia que molesta en hinchas de Millonarios

Tras no debutar en la primera fecha de la Liga BetPlay, los hinchas del cuadro embajador esperaban con ansias el domingo, 20 de julio, para disfrutar de la segunda fecha vs. Deportivo Pasto en El Campín de Bogotá por la segunda fecha del campeonato, pero esto no será posible.

“Gracias al apoyo permanente de la Policía Nacional, los partidos a disputarse el domingo 20 de julio se llevarán a cabo sin ninguna novedad en los horarios previamente establecidos. En el caso particular de la ciudad de Bogotá, el único partido que sufrirá modificación será el de Millonarios FC vs. Deportivo Pasto, el cual se disputará el día 10 de septiembre de 2025 en el estadio El Campin”, indicaron desde la Dimayor, a través de un comunicado.

En ese orden de ideas, el debut del cuadro embajador se demorará un poco más y será otra fecha sin que el equipo de González tenga acción profesional.

Millonarios Foto: X

¿Por qué no puede jugar el 20 de julio?

Debido a que el domingo, 20 de julio, se llevará a cabo los distintos desfiles en Bogotá por la celebración del Día de la Independencia, la Policía Nacional no podrá brindar seguridad en El Campín debido a que todas las fuerzas públicas estarán concentradas en brindas seguridad en las personas que participen en las diversas actividades que se den en la ciudad.



¿Cuándo será el debut del equipo embajador?

Millonarios debutará hasta el 23 de julio cuando visite a La Equidad en el estadio de Techo por la 3 fecha de la Liga BetPlay, por ende, los dirigidos por David González contarán con una semana más de entrenamiento previo al debut.