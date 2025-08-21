"Estamos cansados del trato de directiva de Millonarios con hinchas": líder de Comandos Azules

El presidente de los Comandos Azules Distrito Capital, Anderson Venegas, explicó en diálogo con Mañanas Blu 10:30 las razones detrás de la protesta realizada en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en la que los hinchas de Millonarios manifestaron su inconformismo lanzando zapatos a la cancha como acto simbólico.

Venegas aseguró que la manifestación fue pacífica y tuvo como objetivo visibilizar un malestar que, según él, viene de tiempo atrás. “Nosotros aparte de todo amanecemos contentos porque la idea de nosotros era que el mensaje llegara claro, que se viera en todo lado y lo más importante era que fuera sin violencia”, afirmó.



¿Por qué protestaron hinchas de Millonarios?

El líder de la barra señaló que el reclamo de la hinchada no se limita a los malos resultados deportivos, sino también del trato desde la directiva hacia ellos.

“La protesta de nosotros no es en contra de que Millonarios vaya de últimas, no es en contra de que no hayamos ganado partidos. Estamos cansados es del trato, el trato que tienen las directivas con su hinchada. Para nadie es un secreto que la hinchada de Millonarios es la más fiel. Nosotros hoy en día pagamos la boleta más costosa del fútbol colombiano y nunca hemos dejado al equipo solo”, dijo.

Venegas aseguró que la molestia radica en la falta de comunicación y de proyecto institucional por parte de la dirigencia.

“Millonarios es apático hasta con la gente de la prensa, no cuentan cuál es el proyecto deportivo, no la tienen clara, solo toman decisiones sin tener en cuenta a sus clientes. Nosotros no queremos ser protagonistas solo en torneos nacionales, queremos estar donde se debe: también en lo internacional, pero nunca se hacen las inversiones necesarias”, recalcó.



Sobre el cántico “que se vayan todos”

Durante el partido, se escuchó la consigna que pedía la salida de todos. Venegas explicó su significado: “Ese cántico se hace hace muchos años en Bogotá y es una forma de expresar que ninguno de los jugadores sirve. Hoy pareciera que no quisieran correr en la cancha”.

El dirigente de la barra resaltó el esfuerzo económico que hacen los aficionados para acompañar al equipo.

“Para que una persona que gana un salario mínimo saque medio millón de pesos para un abono es un sacrificio grande. Aun así lo hacemos, porque es amor al club. La tribuna popular de los Comandos Azules es hoy la más cara de Colombia. Una boleta suelta cuesta 70 mil pesos, mientras que con el abono nos sale en 35 mil”, explicó.

Venegas aseguró que no existe un diálogo real con los directivos.

“Hace mucho dejamos de recibir cosas del club, ni camisetas ni beneficios. Eso nos permitió independencia. Hoy podemos mirar a los ojos a los directivos y decirles que las cosas están mal. Queremos que nos reciban, no cualquier dirigente, sino el dueño, porque el problema es que él casi no vive en Colombia y poco se junta con la hinchada”, señaló.

Hinchas de Millonarios protestando en El Campín Foto: AFP

¿Habrá más manifestaciones?

Sobre las futuras manifestaciones, Venegas dejó claro que no habrá violencia. “El zapato movió y trascendió lo que queríamos. Ahora tenemos una agenda de trabajo con la hinchada, con los abonados, para presionar, pero siempre sin violencia".

Queremos sentarnos con el dueño y preguntarle de frente qué está haciendo la hinchada de Millonarios, que para nosotros es la mejor del país y del continente”, dijo.

Finalmente, explicó que los zapatos lanzados a la cancha no serían recogidos: “La idea es que lleguen a otras manos, que la gente en la calle los use. Lo simbólico era dejarlos ahí”, concluyó.