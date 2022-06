"Este es el comienzo del camino que queremos”: Rogerio Caicedo, arquero del Boyacá Chicó

El arquero Rogerio Caicedo, quien fue determinante para el título del Boyacá Chicó en el Torneo BetPlay ante el Deportes Quindío, habló en Blog Deportivo sobre su actuación en la definición de penales 4-2.

“Disfrutando del momento, porque celebrando es cuando podamos ascender (…) Muchos nos daban por eliminados desde el todos contra todos; tuvimos altas, bajas y muchos lesionados. Este es el comienzo del camino que queremos ”, dijo.

Caicedo enfatizó que el equipo tiene claro que ya hizo la mitad del camino para buscar el ascenso a la primera división. Vale recordar que con ganar el título del torneo apertura no se asciende directamente, sino debe ganar el otro semestre o disputar la gran final de fin de año.

Sobre el recorrido que realizó arrodillado de una portería a otra, aclaró que no lo hizo por imitar la actuación del portero Carlos Alfredo Gay, exjugador del América de Cali, sino por una promesa que tenía.

“Fue una promesa que hice porque he tenido momentos un poco complejos, pero Dios siempre me ha dado la fortaleza de salir adelante. Le pedí que, si me daba la oportunidad de quedar campeón, me iba arrodillado de línea a línea dándole las gracias”, añadió.