“Este es un partido que quedará en la historia”: Gildardo Gómez, exjugador de Atlético Nacional

Atlético Nacional y Millonarios disputarán una de las finales más importantes de los últimos años en el fútbol profesional colombiano. Tuvieron que pasar 21 años, desde que se juegan torneos cortos, para que verdolagas y embajadores disputen un título liguero. Será la primera final, a ida y vuelta entre ambos, aunque en otros torneos de la Dimayor ya se han visto las caras.

El exlateral de Atlético Nacional Gildardo Gómez, campeón de Copa Libertadores con el equipo verdolaga, habló en Noticias de la Mañana sobre la final del futbol colombiano. Se refirió al partido de ida y aseguró que el empate sin goles no le gustó.

"Este partido que es tan importante para Millonarios y Nacional y no deja de ser un partido que quedará en la historia, porque todos los resultados son importantes. Lo qué pasó el miércoles, ese 0-0 que tuve la oportunidad de ir y no me gustó mucho porque pues los equipos se cuidaron bastante para el partido de hoy”, señaló Gómez.

Además, se refirió a cómo se prepara un jugador en la parte mental para un partido en esta instancia definitiva.

“Esa es la parte más importante que se tiene que trabajar en estos muchachos, el partido de Medellín ya pasó. Me parece que lo que los técnicos digan o hablen va a quedar a un lado, hoy el jugador es quien debe resolver y estar mentalmente bien preparado”, indicó

El exfutbolista, también campeón con Millonarios, habló de la rivalidad deportiva de estos dos clubes y la diferencia de cómo se asume este tipo de partidos en diferentes competiciones.

“El empate sin goles afectó a los dos, en estos partidos, a veces, la localía importa poco. La rivalidad es deportiva no es lo mismo jugar una Copa Libertadores que el torneo local, esto es muy diferente, los jugadores se comportaron cabalmente, en Medellín asimilaron muy bien y en las tribunas no hubo desagrado ni nada. Los muchachos se dedicaron a jugar bien, pero lo de ahora es totalmente diferente”, señaló.

Finalmente, aunque no se atrevió a dar un resultado, Gómez señaló que su deseo es que gane Nacional, sin desconocer su aprecio y admiración por el técnico de Millonarios, Alberto Gamero.

Mientras los paisas van por su título número 18 en el torneo y extender su racha de títulos como el equipo más ganador del país, los embajadores quieren recortar distancias y saldrán en búsqueda del trofeo de liga 16 para sus vitrinas. Los de Medellín vienen de ser campeones hace apenas un año, a diferencia de los capitalinos, que van para seis temporadas sin probar las mieles del triunfo.

