Este futbolista convenció a Alfredo Morelos de llegar a Atlético Nacional: "Me enamoré"

Para el segundo semestre del 2024, Alfredo Morelos llegó a Atlético Nacional desde Santos de Brasil al sumar pocos minutos en el club paulista y como uno de los grandes fichajes del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, en diálogo con 'Podcast Verdolaga' , una propuesta de redes del conjunto antioqueño, el delantero confesó que lo pensó y fue un futbolista el que lo convenció de llegar a Medellín.

El atacante contó detalles de su vida personal y las enseñanzas que tuvo en su paso por el fútbol de Escocia, pues, allí, se volvió en figura del Rangers y uno de los mayores anotadores de la historia de la UEFA Europa League. Pero su llegada a Atlético Nacional fue en un momento que venía de un mal momento por lesiones y pocos minutos por lo que el club en Brasil dejó de tenerlo en cuenta cuando comenzó a recibir llamadas de una personas que comenzó a 'endulzar' el oído para llegar a Medellín: Edwin Cardona, que, a través del télefono, dijo que "acá lo querían" y eso lo motivó en avanzar una negociación con las directivas verdolagas.

"Le doy gracias a Dios porque las cosas a uno no se las regalan y estoy muy feliz. En la Serie B tampoco se dieron las cosas y viene, pues, a hablar con Edwin Cardona sobre si me encantaría venir a Nacional y dije 'obvio'. Saber que estaba Tesillo, Campuzano, David, que son compañeros que tuve en Selección Colombia fue como una motivación más y me dice Edwin 'acá te quieren y nos gustaría que vinieras', dije que de una y comenzamos a organizar el tema. De niño vi muchas finales de Nacional, ganar la Copa Libertadores y por qué no, era la mejor opción para mí. En el primer momento que pisé esta sede deportiva sentí el amor y me enamoré. La grandeza que tiene en todo el país y el respeto que se merece, obviamente, ganarme el amor de la afición es porque siento que hice un buen trabajo", expresó.

Edwin Cardona y Alfredo Morelos // Fotos: Atlético Nacional

Los números de Alfredo Morelos en Atlético Nacional

Morelos ha disputado 28 partidos con la camiseta del cuadro verdolaga desde su llegada en 2024. En total, ha anotado 11 goles y ha dado 2 asistencias en la capital antioqueña y, en poco tiempo, sumó tres títulos con el club: Liga, Copa y SuperLiga siendo una de las principales figuras de la institución.