¿Pelea en Atlético Nacional? Marino Hinestroza habla sobre su relación con Cardona

Durante el partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe por la fecha 4 de la Liga BetPlay el 12 de febrero, se generó cierta polémica entre estos dos futbolistas del conjunto verdolaga, pues el extremo no celebró el penal anotado por el '10' y, posteriormente, ignoró un saludo que le dio en la línea luego del tanto.

Y es que Marino Hinestroza fue el que generó la jugada que terminó en el penal del primer gol del empate de Atlético Nacional y, eso, dio a que varias personas aseguraran que esto había detonado esa diferencia entre ambos durante el compromiso. Pero para ponerle fin a esos rumores creados en redes sociales, el extremo se pronunció en su Instagram y fue directo sobre su relación actual con Edwin Cardona.

Este fue el polémico momento

¿Cuál fue la razón? Esto dijeron

“No creen cizaña donde no la hay, no celebré porque no me dejaban ingresar al campo de juego. El 10 es el dueño del penal, lo es y siempre lo ha sido. Crack", fueron las palabras de Hinestroza en su cuenta de Instagram sobre esos rumores creados en redes sociales sobre una supuesta mala relación con el '10' y capitán de Atlético Nacional, comentario al cual también se refirió Cardona: “Te quiero hermano, que sigan hablando”, poniendo fin a esa novela.

Estas palabras tanto de Marino Hinestroza y Edwin Cardona calmaron el temor en la afición de una supuesta ruptura en el camerino y confirmó que al interior de Atlético Nacional existe una gran relación entre los futbolistas, tal como lo han hecho saber en repetidas ocasiones cuando les han preguntado por el trato interno entre jugadores y cuerpo técnico.

Ahora, el plantel de Atlético Nacional deberá enfocarse en el próximo partido que tendrá el domingo, 16 de febrero, en el estadio Atanasio Girardot cuando reciba a Deportes Tolima por la fecha 5 de la Liga BetPlay.