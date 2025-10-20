Esto dijo el VAR por el penal que le pitaron a Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Tras el empate este sábado, 18 de octubre, frente a Deportivo Pasto por la fecha 16 de la Liga BetPlay, Atlético Nacional volvió a estar envuelto en una polémica por una jugada de VAR que se dio al término del partido, esta vez en su contra de un golpe que recibió uno de sus futbolistas por parte del portero y que, según algunos, no debió terminar en pena máxima.

Inicialmente, el árbitro vio la acción como algo natural y continúo con el partido, algo que también generó críticas en contra de Wilmar Roldán que ignoró la situación al comienzo, pero desde el VAR vieron algo diferente y decidieron llamarlo a revisar la jugada debido a la intensidad que, inicialmente, se veía de parte del guardameta Andrés Cabezas sobre el delantero uruguayo Facundo Batista.

⚽️🇳🇬Gol de Jorman Campuzano (90+14’) para el 2-2 final de Atlético Nacional en su visita al Deportivo Pasto. Cobro de penal a lo ‘Panenka’ para darle la igualdad al ‘Verdolaga’. pic.twitter.com/Zvssmyw0gs — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) October 18, 2025

¿Por qué pitaron penal para Atlético Nacional? Esto dijo el VAR

La jugada se dio sobre el minuto 90+8 luego de un centro que al despeje del portero del Pasto arrolla a un compañero suyo y al delantero rival Batista. Segundos después, el árbitro recibió llamado del VAR por lo que fue a revisar la jugada.

“Tengo un golpe temerario con su pierna. Tiro penal, listo (…) Patea, no está en fuera de juego, salta y lo golpea con la rodilla. Vemos que juega el balón, el guardameta y después con la rodilla golpea al 19 (Batista). Amarilla, correcto y el golpe es en la espalda”, indicó el VAR, dando la señal a Wilmar Roldán que era penal para el cuadro antioqueño.



Atlético Nacional y las polémicas del VAR

Esta fue la segunda vez en que el cuadro verdolaga se vio envuelto en polémica por una decisión del VAR. Cabe recordar que hace poco se trató de una situación con Alfredo Morelos en un choque vs. Boyacá Chicó, también por la Liga BetPlay.

De esta situación, terminó sancionado el delantero por supuestamente haber fingido una falta para aprovecharse de un penal.

Polémico penal de Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó // Foto: pantallazo Win Sports