Falcao no llegará a Millonarios pese a que el club rompió la alcancía: esta sería la razón

La ilusión de la hinchada de Millonarios por intentar tener a Falcao para la temporada 2023-II. Pese al intento del cuadro embajador para que el samario se pusiera la azul y blanco, la negociación se cayó en las últimas horas por diferencias en el entorno familiar del 'Tigre', que está convencido de la calidad de vida en Bogotá.

Daniel Ángulo, periodista y panelista de Mañanas Blu, con Néstor Morales, reveló que definitivamente que Falcao no llegará a Millonarios y no es el tema económico, sino factores personales y familiares. Cabe recordar que el delantero está esperando su quinto hijo, por lo que el momento de vida es crucial para garantizar el equilibrio que necesitan en su hogar.

"Que se venga para Colombia no es fácil (...) Tiene 37 años, uno más de contrato con el Rayo Vallecano. Millonarios le hizo una buena oferta, pero no pudieron ponerse de acuerdo, entonces no se puede cumplir el sueño ni de la afición, porque el jugador sí quería jugar en el albiazul", detalló el periodista Daniel Ángulo.

Desde la directiva de Millonarios se rompió la alcancía para que Falcao se vistiera de azul, pero fue el factor del futuro familiar, en especial de sus hijos lo que no permitió que el sueño se cumpliera.

Publicidad

Y aunque la esposa del 'Tigre' ilusionó por su comentario en Instagram, la realidad es que por encima de los sueños de Radamel Falcao García están los de sus hijas y la importancia de darles la calidad de vida, que, según el entorno, se merecen.

"Desde la perspectiva de la institución tengo toda la disposición de que eso se haga, pero lo veo muy difícil desde el punto de vista de Falcao, por su momento de vida, por su situación familiar, por todo lo que implica mover una familia grande para Bogotá, y después de vivir en Europa en sitios tan placenteros", dijo en su momento Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios.

Por el momento, el futuro de Falcao seguirá en el Rayo Vallecano, pero no descartan que lleguen ofertas de Asia y Estados Unidos, que, por gusto del jugador, el país norteamericano estaría por encima de cualquier oferta por la misma razón que rechazó a Millonarios: su familia.