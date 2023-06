Falcao ya vistió la camiseta de Millonarios: reviven entrevista del samario cuando era niño

Luego de que Millonarios lograra conquistar la estrella de la Liga BetPlay, los directivos del cuadro albiazul ya trabajan pensando en el segundo semestre y, de la misma forma, obtener más triunfos al mando de Alberto Gamero. Desde ya, se piensan en algunos nombres que podrían reforzar la plantilla, como es el caso de Radamel Falcao García.

Ahora, desde el club embajador confirmaron que la idea es mantener el equipo para el segundo semestre y no realizar grandes fichajes. No obstante, en diálogo con ESPN , Gustavo Serpa, máximo accionista, anunció que intentará hablar con Falcao en España para una posible llegada, pero lo ve muy difícil por la situación actual del delantero samario.

“El tema Falcao es un viejo sueño de la hinchada y mío como dirigente. He tratado de hablar con él un par de veces cuando he estado en Madrid, pero por temas de agenda no se ha podido y voy a tratar de hablar ahora que vaya", dijo Gustavo Serpa.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Falcao vestiría los colores del cuadro embajador. En redes sociales a raíz de esta novela se ha revivido una entrevista que tuvo el 'Tigre' cuando era un niño, quien en ese momento se entrenaba con Millonarios previo al Sudamericano Sub-17 con la Selección Colombia.

Falcao nunca tuvo la oportunidad de firmar con Millonarios y militaba con la camiseta de Lanceros de Boyacá, que le permitió el salto a River Plate cuando todavía era menor de edad.

Se habla hoy del regreso de @FALCAO a Millonarios. pic.twitter.com/IoA60ip1gi — Bestiario del balón (@bestdelbalon) June 26, 2023

"Crecí jugando en el barrio con los muchachos, en Santa Marta. Mi papá jugaba de forma profesional, pero no tenía noción de lo que era eso, pero siempre me gustó el fútbol. Siempre jugué porque me gustaba", manifestó en aquella entrevista Radamel Falcao. “Siempre se sigue un poco cómo va la tabla, los partidos, cómo va Millonarios, entonces en ese aspecto lo sigo. Lo de los partidos es muy complicado porque son horarios muy complejos para mí. Desde muy chiquito y desde que tuve conciencia, me incliné por el azul", dijo en algún momento el samario.

