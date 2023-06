¿Un recogebolas ayudó a conseguir el título para Millonarios? Alberto Gamero responde

Millonarios y Atlético Nacional se enfrentaron en un final histórica en el fútbol colombiano. El vencedor y quien se llevó la gloria en esta ocasión fue el equipo embajador, que de la mano de Alberto Gamero , puso a celebrar a toda la hinchada embajadora en el país.

Pese a que fue un duelo cerrado, muy técnico y con bastante táctica por parte de los entrenadores, la final estuvo llena de emociones de principio a fin, pues aunque el marcador resultó corto y en la serie solo se marcaron dos goles en tiempo reglamentario, los hinchas del fútbol disfrutaron del fútbol de dos de los equipos más grande de la liga local. Dos días después que Millonarios se consagrara campeón y consiguiera su título profesional número 16, se siguen conociendo detalles de esa final inédita e histórica .

Una de ellos se viralizó a través de las redes sociales mencionó la historia del recogebolas que le habría ‘robado’ al arquero de Atlético Nacional Kevin Mier, la toalla en donde el guardameta santandereano tenía escrito cómo pateaban los jugadores de Millonarios para así afrontar la tanda de penales. El hecho se dio justo en el momento que el delantero embajador Jáder Valencia falla su penal ante Mier.

Ante estas imágenes, el director técnico de Millonarios, Alberto Gamero, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, se refirió al episodio que ha generado más de un comentario por parte de los hinchas del fútbol.

"Hasta hoy me están preguntando eso. No, nosotros somos un cuerpo técnico muy novato en estas cosas, no tenemos ni experiencia ni nada de esas cosas. No me feliciten por eso. Es que ahora hay muchas plataformas y software que deben entender eso. A nuestro arquero nuestro editor de video lo llevó a un salón y le mostró a dónde cobraban los de Nacional. Un jugador el que se dio cuenta. De pronto es viveza de un jugador, no del cuerpo técnico”, señaló el timonel campeón del FPC.

Gamero resaltó que esas prácticas no son de su actuar y agregó que: “Ni siquiera piensen ustedes que uno de los miembros del cuerpo técnico le va a decir al jugador que hiciera eso”.

En redes sociales, el episodio fue comentado y, aunque las imágenes hablan por sí solas, el hecho generó opiniones divididas. De inmediato, los amantes del fútbol hicieron mención a las prácticas que hicieron famoso al argentino Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo en 1986, reconocido por utilizar todo tipo de estrategias, incluso algunas al borde del reglamento, en pro de alcanzar la gloria; pues era un hombre al que no se le escapaba ningún detalle.