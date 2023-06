Alberto Gamero y la incertidumbre de su futuro con Millonarios tras ser campeón ante Nacional

Millonarios sigue festejando el título conseguido el pasado sábado, 24 de junio, ante uno de los rivales históricamente más fuertes en el fútbol profesional colombiano: Atlético Nacional . De esta forma, el técnico samario Alberto Gamero selló, en una primera parte, un proceso serio y prometedor que contó con el apoyo de las directivas y de la hinchada embajadora.

El plantel dirigido por Alberto Gamero le puso la ‘cereza al pastel’ a un primer semestre notable, en el que logró mantener regularidad y afianzarse en los primeros lugares del rentado nacional, lo que a la postre, le significó el tan anhelado título liguero número 16.

Y es que no solo lo consiguió con autoridad, sino que además ante el equipo verdolaga, con el que mantiene una rivalidad enquistada desde hace ya varias décadas.

Quizá uno de los grandes responsables de esta gesta, es el estratega samario Alberto Miguel Gamero , quien llegó a la institución embajadora finalizando el 2019 y logró encaminar un proceso en el que, si bien tuvo momentos difíciles, como perder el título de local ante Deportes Tolima o el ser eliminado dos veces en instancias definitivas, logró sobreponerse. Esos episodios le dieron fuerza y hoy es el monarca de la Liga BetPlay.

Frente a semejante hito, los aficionados albiazules se preguntan si el técnico nacido en Santa Marta se va o se queda con Millonarios y, para fortuna de los hinchas, la respuesta es sí. Pues, aunque su continuidad estuvo en duda por algún sector del periodismo y la afición azul si perdía esta final, lo cierto es que con el entrenador las negociaciones van por buen camino, pero aún no se ha firmado nada, por lo que aún no se puede dar por hecho.

Y es que luego del título conseguido, no debe tener problema en seguir con el club azul de la capital del país, al menos por tres años más, como lo reveló el máximo accionista del club, Gustavo Serpa, quien está contento con el trabajo del 'sonero'.

Cabe recordar que este no es el primer título de Gamero con Millonarios, pues con el azul, cuya edad promedio no alcanza los 26 años, ya había ganado la Copa Colombia en la pasada edición: luego de vencer al Junior en la final, lo que supuso el primer título del samario al frente del conjunto embajador; no obstante, este tiene un significado especial tanto para los jugadores como para los hinchas.