¿Jugadores de Atlético Nacional desautorizaron a Paulo Autuori? Esto dijo el técnico

Millonarios y Atlético Nacional protagonizaron una final histórica en el fútbol colombiano. Embajadores y verdolagas empataron en el tiempo regular de la final de vuelta en El Campín, 1-1, y llevaron la definición del título a los penaltis, en los que el conjunto azul tuvo mejor puntería y ganó 3-2. Destacados periodistas deportivos analizaron el triunfo de Millonarios. Además, se refirieron al momento en el que el técnico de Nacional, Paulo Autuori , hizo los cambios y, al parecer, fue desautorizado por dos jugadores.

“Para el hincha no tiene precio que Millonarios hoy se levante campeón frente a Atlético Nacional. En lo económico, Millonarios va a recibir un millón de dólares en cada partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores", señaló Ricardo Orrego, director de Deportes del Canal Caracol.

Por su parte, Javier Castell, exfutbolista, entrenador y actual analista deportivo, habló sobre el juego del equipo embajador y se refirió al episodio en que, al parecer, Paulo Autuori, técnico verdolaga, fue desautorizado por Dorlán Pabón y Yerson Candelo, pues al hacer los cambios finalizando el compromiso en tiempo reglamentario, se les vio hablándole fuerte al entrenador brasilero.

"Nunca había visto esto ni siquiera en un campeonato de amigos o de barrio. Esa situación es peor que el mal fútbol que presentó Nacional", indicó Castell.

Insólito momento en la final del fútbol colombiano, Millonarios-Nacional. Pablo Autuori, DT de Nacional, ordena cambios al final del partido.



Yerson Candelo y Dorlan Pabón se acercan al DT y desautorizan los cambios en dos ocasiones.



Dorlan termina botando su penal y también… pic.twitter.com/YHhjQrAZc8 — Juez Central (@Juezcentral) June 25, 2023

Por este hecho, le llovieron críticas al entrenador del verde paisa, por la aparente falta de liderazgo en el plantel, pero también fueron criticados los jugadores verdolagas por el resultado que se dio en el estadio El Campín.

En la rueda de prensa después del compromiso que dejó como campeón a Millonarios, el brasileño advirtió que lo qué pasó con los cambios no deberían preguntárselo a él, sino a otras personas.

“Esta confusión se la tiene que preguntar a otras personas, no fue mía. Estaba claro que era lo que queríamos hacer. Ahí no puedo hablar porque no fui el responsable”, señaló Autuori.

