Millonarios ilusiona a sus hinchas: Gustavo Serpa intentará convencer a Falcao de jugar en el club

No terminan de llegar las buenas noticias para Millonarios , pues después de obtener la Liga BetPlay ante Atlético Nacional, el cuadro embajador ha recibido elogios de todas partes del mundo. Sin embargo, Alberto Gamero y la junta directiva ya piensan en el segundo semestre para obtener la estrella 18 lo más pronto posible.

Ahora, desde el club embajador confirmaron que la idea es mantener el equipo para el segundo semestre y no realizar grandes fichajes. No obstante, en diálogo con ESPN , Gustavo Serpa, máximo accionista, anunció que intentará hablar con Falcao en España para una posible llegada, pero lo ve muy difícil por la situación actual del delantero samario.

“El tema Falcao es un viejo sueño de la hinchada y mío como dirigente. He tratado de hablar con él un par de veces cuando he estado en Madrid, pero por temas de agenda no se ha podido y voy a tratar de hablar ahora que vaya", dijo Gustavo Serpa.

Asimismo, el accionista del club capitalino afirmó que lo ve muy lejano por dos razones: su familia y su estilo de vida, pues desde muy joven Falcao ha tenido una vida llena de lujos en ciudad de grandes estratos, como lo han sido Buenos Aires, Madrid, Londres, Estambul, entre otras; por ende, el traerlo junto a su esposa e hijas a Bogotá es complejo.

"Desde la perspectiva de la institución tengo toda la disposición de que eso se haga, pero lo veo muy difícil desde el punto de vista de Falcao, por su momento de vida, por su situación familiar, por todo lo que implica mover una familia grande para Bogotá, y después de vivir en Europa en sitios tan placenteros", añadió.

Por el momento, la llegada de Falcao a Millonarios es solo un sueño que, según Serpa, esperan que se cumpla e intentarán que sea así cuando el accionista viaje en los próximos días a Madrid, España, esperando poder plantearle ese proceso embajador al samario: "Nosotros soñamos con eso, vamos a tratar de plantearle eso, pero no soy muy optimista respecto de que tome esa decisión".

