Gerardo Bedoya, DT de Santa Fe: "La gente cree que uno llega con una varita mágica"

El entrenador de Independiente Santa Fe, Gerardo Bedoya, habló en Blog Deportivo sobre el partido que enfrentará el equipo capitalino contra Once Caldas desde las 7:00 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.

En el primer partido de Gerardo Bedoya como técnico, luego de la salida de Harold Rivera, el león derrotó 5-0 a Atlético Huila, ajustó la diferencia de gol en la liga y dejó buenas sensaciones por las derrotas que venía sufriendo el equipo.

"La gente cree que es que uno llega con una varita mágica y pues es imposible, porque es que solamente tuvimos la posibilidad de tener un entrenamiento. Trabajé la pelota quieta y gracias a Dios pudimos hacer dos goles en pelota quieta. Eso sí, de pronto ahí traté de hacer el entrenamiento del equipo, lo que quería, pero es más el tema emocional, que disfruten el juego", dijo.

Gerardo Bedoya también comentó que encontró una estabilidad en el mediocampo con la pareja de volantes conformada por el uruguayo Jonathan Barboza e Iván Rojas, pues recalcó que ambos se complementan con sus estilos de juego.

"Yo ya venía siguiendo el equipo, ese complemento de Barboza y Rojas me gustaba, me los imaginaba juntos. Barboza juega a dos toques siempre, es un físico volante de primera línea argentino uruguayo, donde yo los admiro porque en esa posición ellos se desempeñan bastante bien. Rojas es muy agresivo, lo quiero como un volante mucho más mixto, de que no solamente sea un volante en primera línea, quería que me jugara casi detrás de los dos delanteros. Traté de que se diera un equilibrio y yo creo que los muchachos actuaron bien, asumieron esa responsabilidad", detalló.

¿Quiénes jugarán contra Once Caldas?

Sin misterio, Gerardo Bedoya confirmó que el equipo titular de Santa Fe de este miércoles será el mismo que derrotó a Once Caldas, es decir, el once inicial será: Juan Daniel Espitia; Fabián Viáfara, José Aja, Marlon Torres, Fabio Delgado; Jonathan Barboza, Iván Rojas; Fabián Sambueza, Hugo Rodallega, José Enamorado, y Wilson Morelo.

