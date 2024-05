Guido Alfonso Jaramillo renuncia como presidente del Deportivo Cali

El presidente del Deportivo Cali, Guido Alfonso Jaramillo, presentó su renuncia este jueves, 30 de mayo, convirtiéndose en el tercer presidente en renunciar en el periodo del nuevo Comité Ejecutivo. Las divisiones internas y las constantes peleas habrían llevado a esta situación.

"El doctor Guido Alfonso Jaramillo Navarrete presentó su carta de renuncia formal al cargo de presidente y miembro del Comité Ejecutivo de nuestra asociación", dice el comunicado.

Asimismo, el club le agradeció al ahora saliente presidente por sus servicio prestados en la institución y le desean lo mejor en sus futuros proyectos.

De acuerdo con el periodista Juan Carlos Cortés, de Blog Deportivo, dentro de las directivas habría diferencias por el cuerpo técnico, entre otros temas. La última pelea habría sido entre un miembro del ejecutivo y el mismo Jaramillo.

"Los candidatos que habían para presentarse este próximo 11 de junio, los están motivando a no presentarse para que el Cali tenga una nueva junta directiva de aquí a lo que resta del periodo que falta, que es un año", añadió el periodista en Blu Radio.

De hecho, no se descarta que en las próximas horas se presenten más renuncias en la junta directiva. Es decir, se podría convocar a una nueva asamblea para formar una nueva junta.

¿Llega Hernán Torres?

En medio de esta delicada situación que vive el Cali, el director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, informó en el programa radial que ya habría un contrato para tener al técnico Hernán Torres desde el próximo semestre en el conjunto vallecaucano.

"Ya hay contrato con Hernán Torres y me dicen: 'Le adelantaron un buen billete como parte del convenio'. Pero no me dicen qué porcentaje", añadió.

Vale recordar que Torres está dirigiendo al Club Sport Emelec, en Ecuador, y se estima que este fin de semana sea su último partido en el vecino país para luego ser confirmado en Colombia.