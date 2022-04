Hay que judicializarlos, que no vuelvan a un estadio: Dimayor sobre disturbios en Junior- Unión

“No sé si fue acordado o no hubo control”, mencionó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, sobre los disturbios y enfrentamientos entre hinchas este fin de semana en el partido de liga de Unión Magdalena y Junior de Barranquilla en el estadio Sierra Nevada, que dejó varios heridos y un aficionado muerto.

El enfrentamiento comenzó en las gradas, luego, ya en la cancha, se agredieron hasta con armas blancas. El partido fue suspendido y los jugadores de ambos equipos tuvieron que salir hacia los camerinos para protegerse cuando todo se salió de control.

“Lo primero es un llamado a los hinchas, esto no es una batalla campal, es un juego y tenemos que respetarnos y disfrutar el fútbol como lo que es, un encuentro y no una batalla (…) Esto nos hace mucho daño, con esto nadie quiere ir a un estadio y someterse a los vándalos”, recalcó Jaramillo en Mañanas BLU.

Sobre los agresores de las barras, dijo que “hay que identificarlos, judicializarlos" y que nunca vuelvan nunca a un escenario deportivo.

“Les tiene que caer todo el peso de la ley. No podemos dejar que unos pocos dañen un espectáculo como el fútbol (…) No sé qué pasó aquí, si eso fue acordado o simplemente hubo un grupo de hinchas del equipo visitante que entraron y no hubo control. (…) También hay una responsabilidad individual; no permitir que vuelvan a entrar a un estadio, esa debe ser la sanción”, sostuvo.

El presidente de la Dimayor añadió que se deben implementar más controles con ayuda tecnológica para evitar estos desmanes en los estadios, pues no es la primera vez que pasa. Sin embargo, hizo una autocrítica al sistema del que hace parte, pues se “proponen soluciones, pero nunca se implementan”.

“Hay que romper ese círculo vicioso, incluir unos recursos en el presupuesto de las municipalidades o del gobierno central, clubes y Dimayor, entre todos resolver este problema. Siempre decimos que la solución está ahí, pero no la implementamos”.

Además, señaló que se reunirán en un comité para definir las “sanciones drásticas” correspondientes, tanto para los equipos como para los hinchas.