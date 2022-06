"Hay un gran rival al frente, pero se puede revertir": Juan David Ríos, jugador del Deportes Tolima

Juan David Ríos, jugador del Deportes Tolima, analizó lo que vio en la primera final de la Liga Betplay que enfrentó su equipo ante Atlético Nacional y, en conversación con Blog Deportivo, señaló que el conjunto 'pijao' tiene con qué revertir el resultado en Ibagué.

"Muy tristes por lo sucedido, creo que se hizo un muy buen partido, con dos goles de otro partido, el juego estaba parejo, pero no hay nada imposible", analizó Ríos tras la derrota en el Atanasio, pese a que no pudo actuar debido a que se encuentra recuperándose de una reconstrucción de menisco.

"Lo que nos ha caracterizado es confiar siempre en nosotros y poder revertir momentos como este, se puede revertir, aunque tenemos un gran rival al frente", reconoció Ríos.

"Son muchos momentos los que hemos tenido que revertir así y el profe confía mucho en el trabajo que llevamos, lo importante es tener la satisfacción de que siempre damos todo", continuó el jugador del Tolima.

Ríos analizó, igualmente, que "Nacional tiene muy bien equipo" con jugadores que "son muy desequilibrantes". Además, dijo que Nacional también tomó "sus precauciones", pero resaltó que ambos equipos tuvieron opciones.

"En el segundo si creo que fueron superiores. Tenemos que trabajar, los goles fueron que no se esperaban, aunque fueron muy lindos", prosiguió, antes de señalar que el gol de Candelo, más atrás de la mitad de la cancha "es una virtud" que "no se puede desmeritar" porque el jugador del verde "tiene buena pegada y miró, no fue porque le salió, fue claro que lo intentó".

