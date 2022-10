"Hemos sido un grupo respestuoso y raro": Macalister Silva respondió a los rumores en Millonarios

Después de ocho fechas sin conocer la victoria, Millonarios volvió a ganar en la Liga BetPlay en un día especial. El equipo embajador se clasificó en Barrancabermeja gracias a una imponente victoria ante Alianza Petrolera (4-2).

A pesar de los rumores de que había una ruptura en el camerino capitalino, el capitán Macalister Silva asegura que no es así y es al revés; para él, en este momento el plantel está más unido que nunca de cara a lo que puede ser una recta final emocionante.

“No, yo creo que no hubo nada. Gracias a Dios hemos sido un grupo muy respetuoso y raro, en el común del fútbol sabemos que cuando no se va bien se vienen las puteadas y muchas cosas. En los camerinos que me han tocado es uno de los más humildes que he estado (…) Tenemos la madurez para tener charlas y verdades incomodas”, aseguró el jugador para Blu Radio.

Ahora, la clasificación llegó un momento adecuado después de una mala racha para un equipo que ya se está recuperando para enfrentar a Junior en la copa. Para el capitán, la solidez de un plantel está en el trabajo en la cabeza, la ilusión y las ganas, que por eso, gracias a Dios no se perdieron los estribos en un momento crucial del compromiso.

“La verdad no se conversó mucho y solo dijimos vamos que podemos, no hubo mayor cosas, era el poder del convencimiento que teníamos cada uno de lograr clasificar (…) Si uno se pone hacer memoria como se nos habían ido los partido, pero creo que Ruiz tuvo un acto que dio mucho a entender, que cuando botó el penal no se lamentó sino que se fue a cobrar el tiro de esquina. Él puso la personalidad de ataque”, narró.

Los embajadores disputarán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay enfrentando a Santa Fe, Pereira y Junior. Pero primero deberá definir todo en el estadio El Campín ante Junior por la final de la copa, que pierde parcialmente.