Hinchas de Millonarios podrán tener valioso recuerdo de Falcao: ojo al precio

El paso de Radamel Falcao García por el fútbol profesional colombiano quedará en la memoria de millones, en especial, por supuesto, de los hinchas de Millonarios que aún esperan que el 'Tigre' vuelva a ponerse la camiseta del conjunto embajador y logre la anhelada liga, que se le fue de las manos en dos ocasiones consecutivas.

Por eso, para mantener vivo ese cariño de los hinchas hacia el samario, Dimayor decidió ofrecer un recuerdo que los hinchas no podrán dejar pasar: los balones de los goles que anotó con la camiseta de Millonarios. Esto para que los seguidores del 'Tigre' puedan tener en sus casas algo que nunca podrán olvidar de ese paso por el FPC.

Falcao, protagonista en Medellín vs. Atlético Nacional // Foto: Millonarios

¿Cuánto cuesta los balones de los goles de Falcao?

La máxima división del FPC puso a la venta no solo los goles del 'Tigre', pero sí son los más destacados de la zona. Son tres en total y fueron los que anotó contra Once Caldas y Santa Fe, entre esos, el de tiro libre que hizo en la última fecha de los cuadrangulares vs. Santa Fe, que se dio el misma día que quedó eliminado el equipo.

Eso sí, no son nada baratos y los precios van desde los 20 hasta los 50 millones de pesos y, curiosamente, dos de ellos ya aparecen agotados en la página en donde se hace la venta de este artículo.



Estos fueron los números del 'Tigre' en su paso por Colombia

Llegó a mitad del 2024 como un 'bombazo' para el fútbol profesional colombiano en donde alcanzó a disputar dos semestres de la Liga BetPlay. En total, jugó 29 partidos y anotó 11 goles, entre esos, unos decisivos en el proyecto del equipo.

Fue corto su paso por Colombia, pero el cariño por el samario quedará marcado por siempre en la memoria de los hinchas albiazules.