Independiente Medellín confirmó una buena noticia para el plantel en cuadrangulares

El Independiente Medellín confirmó que los tres juegos del cuadrangular final de la Liga se disputarán en el Estadio Atanasio Girardot, gracias a la gestión conjunta entre la Alcaldía de Medellín y el empresario encargado de la organización. La decisión garantiza que el equipo mantendrá su localía en la fase más determinante del semestre. Además, el clásico paisa está incluido dentro del Combo x2 de la semifinal de Copa y un duelo del cuadrangular final del 2025-II.

Con el objetivo de que la hinchada acompañe masivamente al equipo, el club activó la venta de recargas de abonos y un combo de dos partidos, distribuidos en cuatro etapas. Cada fase contará con beneficios especiales, precios preferenciales y cupos limitados, priorizando a los abonados más fieles. La estrategia busca reforzar la asistencia en casa en momentos clave del campeonato.



Abonos del DIM para cuadrangulares

La primera etapa, recarga (20 al 28 de noviembre), está dirigida a quienes adquirieron el Combo x2 de semifinal sin conocer rivales, fechas ni horarios. Este grupo tendrá acceso a recarga a precio especial, reserva de silla y prioridad uno para una eventual final de Liga, con 18.615 unidades disponibles. Es la oferta más beneficiosa para la afición que acompañó al rojo desde el inicio del tramo decisivo.

La segunda fase, No te voy a abandonar (24 al 28 de noviembre), aplica para abonados 2025-II que no pudieron recargar el Combo x2. Contará con precio especial y prioridad uno para una posible final, aunque no incluye reserva de silla. En total, el club habilitó 3.000 unidades para esta etapa, con el mismo valor preferencial de la fase uno en reconocimiento a su fidelidad.

La tercera etapa, Latimos por vos (29 de noviembre hasta iniciar el partido vs América), está destinada a quienes no pudieron acceder a las anteriores o se alejaron del estadio en algún momento. Incluye un paquete de boletas a precio especial y prioridad dos para una eventual final. El cupo disponible será de 2.000 unidades o el remanente de etapas previas.



Finalmente, la cuarta fase corresponde a la venta de boleta suelta (29 de noviembre hasta iniciar el partido vs América) para los duelos ante América (1 de diciembre) y Junior (7 de diciembre). Se habilitarán 10.000 entradas o las que queden disponibles tras las primeras etapas, facilitando el acceso a quienes deseen asistir partido a partido.

El club recordó que las etapas 1, 2 y 3 estarán disponibles exclusivamente a través de la app DIM Plus, disponible en Google Play y App Store, dentro de las fechas estipuladas. Por su parte, las boletas sueltas podrán adquirirse en el sitio web oficial, en la sección de boletería. Todo el proceso busca ordenar la demanda, premiar la fidelidad y asegurar un Atanasio colmado en la fase final.