Independiente Medellín vs. Atlético Nacional HOY EN VIVO: online y gratis el clásico paisa

Una nueva edición del clásico paisa se vivirá en la tarde-noche de este domingo, 23 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot. Independiente Medellín recibe a Atlético Nacional por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay con la obligación de sumar tres puntos tras la derrota en la primera fecha vs. Junior.

El primer clásico paisa de cuatro que se disputarán el próximo mes, pues ambos clubes también se enfrentarán en la final de la Copa BetPlay y, por supuesto, en el Grupo A de los cuadrangulares, por ende, la capital de Antioquia estará al rojo vivo con este choque en repetidas ocasiones.

Atlético Nacional e Independiente Medellín // Fotos: Alcaldía de Medellín, Atlético Nacional y DIM.

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. DIM por Liga BetPlay?

Este duelo, este 23 de noviembre, se encuentra programado para las 5:45 de la tarde. Horario ideal para este tipo de espectáculo de alto nivel, tanto para la convocatoria de público y la cantidad de espectadores durante el compromiso.



¿Dónde ver EN VIVO el duelo DIM vs. Atlético Nacional HOY 23 de noviembre?

A partir de las 5:30 de la tarde, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio comenzará la transmisión EN VIVO, online y gratis. Habrá dos señales disponibles para disfrutar de esta nueva edición del clásico paisa: señal de radio y YouTube, la primera por 89.9 FM, mientras que la segunda totalmente gratis por el canal de oficial de Blu en el medio mencionado anteriormente.

Así terminó el grupo la última vez que ambos se encontraron

Fue en 2023, el segundo semestre de la Liga citó a Millonarios, América de Cali, Independiente Medellín y Atlético Nacional en los cuadrangulares finales y fue, justamente, el DIM el club que logró la clasificación a la gran final, que terminó perdiendo frente al Junior.



Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. DIM