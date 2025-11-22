En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Independiente Santa Fe vs. Fortaleza EN VIVO: online y gratis por los cuadrangulares de la BetPlay
EN VIVO

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza EN VIVO: online y gratis por los cuadrangulares de la BetPlay

El duelo entre Santa Fe vs. Fortaleza este sábado 22 de noviembre, se encuentra programado para las 5:00 de la tarde en el Estadio Nemesio Camacho el Campín.

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza EN VIVO: online y gratis por los cuadrangulares de la BetPlay
Independiente Santa Fe vs. Fortaleza EN VIVO: online y gratis por los cuadrangulares de la BetPlay
Foto: Dimayor / @SantaFe
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad