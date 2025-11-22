Independiente Santa Fe vs. Fortaleza EN VIVO: online y gratis por los cuadrangulares de la BetPlay

Publicidad
Independiente Santa Fe y Fortaleza se enfrentarn en un duelo clave de los cuadrangulares. El partido promete alta tensión, pues ambos buscan acomodarse mejor en la lucha por un cupo a la final. El encuentro llega como uno de los más determinantes de esta fase en la Liga BetPlay 2025-II.
Este duelo, este sábado 22 de noviembre, se encuentra programado para las 5:00 de la tarde. Horario ideal para este tipo de espectáculo de alto nivel, tanto para la convocatoria de público y la cantidad de espectadores durante el compromiso.
A partir de las 4:30 de la tarde, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio comenzará la transmisión EN VIVO, online y gratis. Habrá dos señales disponibles para disfrutar de este nuevo encuentro: señal de radio y YouTube, la primera por 89.9 FM, mientras que la segunda totalmente gratis por el canal de oficial de Blu en el medio mencionado anteriormente.
