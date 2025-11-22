Independiente Santa Fe vs. Fortaleza EN VIVO: online y gratis por los cuadrangulares de la BetPlay

Independiente Santa Fe y Fortaleza se enfrentarn en un duelo clave de los cuadrangulares. El partido promete alta tensión, pues ambos buscan acomodarse mejor en la lucha por un cupo a la final. El encuentro llega como uno de los más determinantes de esta fase en la Liga BetPlay 2025-II.



¿A qué hora juega Santa Fe vs. Fortaleza HOY por Liga BetPlay?

Este duelo, este sábado 22 de noviembre, se encuentra programado para las 5:00 de la tarde. Horario ideal para este tipo de espectáculo de alto nivel, tanto para la convocatoria de público y la cantidad de espectadores durante el compromiso.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo Santa Fe vs. Fortaleza HOY 22 de noviembre?

A partir de las 4:30 de la tarde, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio comenzará la transmisión EN VIVO, online y gratis. Habrá dos señales disponibles para disfrutar de este nuevo encuentro: señal de radio y YouTube, la primera por 89.9 FM, mientras que la segunda totalmente gratis por el canal de oficial de Blu en el medio mencionado anteriormente.

Convocados Fortaleza HOY

Arqueros

Jordon García

Cristian Santander

Defensas

Yesid Díaz

Jhon Galanta

Luis Escorcia

Jonathan Marulanda

Santiago Cuero

Sebastián Valencia

Mediocampistas

Ronaldo Pájaro

Kevin Galanta

Sebastián Ramírez

Andrés Ricaurte

Jhon Velásquez

Andrés Arroyo

Andrés Amaya

Kevin Lórez

Delanteros

Cristian Mosquera

Jaider Martínez

Emilio Aristizábal

Jhoiner Salas

Convocados Santa Fe HOY

Arqueros

Andrés M. Marmolejo

Weimar Asprilla

Defensas

Christian Mafla

Víctor Moreno

Joaquín Sosa

Emanuel Olivera

Iván Scarpeta

Elvis Perlaza

Jhon Meléndez

Volantes

Daniel Torres

Jhojan Torres

Yílmar Velásquez

Ewil Murillo

Yeicar Perlaza

Delanteros

Santiago Mosquera

Martín Palacios

Marlon Balanta

Jorge Ramos

Edwar López

Hugo Rodallega

