Santa Fe confirma baja en su visita a Bucaramanga en el inicio de cuadrangulares de liga

Con el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II también se renuevan las ilusiones de los equipos colombianos de "hacer caja" y sumar nuevos puntos para llegar a la final de fin de año, pero en el caso de Independiente Santa Fe no contará con un jugador importante en su esquema.

Este volante suele ser titular en el equipo dirigidos por Francisco 'Pacho' López y no podrá estar por lesión en la visita del expreso rojo ante el Bucaramanga en el primer enfrentamiento del cuadrangular B.



¿Quién es la baja de Santa Fe?

El equipo bogotano confirmó que Alexis Zapata, el mediocampista que usa la número 10 en su espalda, no estará a disposición del cuerpo técnico y, por su puesto, no viajó con el grupo de convocados a Bucaramanga. Vale recordar que este martes, 18 de noviembre, los jugadores de Santa Fe llegaron a a capital del departamento de Santander.

El informe del departamento médico detalló que Zapata tiene una sobrecarga muscular en su isquiotibial izquierdo. El diagnóstico también señala que el proceso de recuperación, así como la incapacidad del deportista, se evaluará poco a poco, por lo que se desconoce, por ahora, cuándo pueda volver a las canchas.

Alexis Zapata, jugador de Santa Fe X: @SantaFe

La baja del volante creativo se suma a la del mediocampista Omar Fernández Frasica, quien se ha perdido los últimos partido de la liga con Santa Fe. De hecho, el 19 de octubre se conoció que tiene una lesión muscular del cuadriceps derecho, por lo que no pudo jugar contra Medellín, Millonarios, Junior, Deportivo Cali y Alianza.



Sin embargo, para tranquilidad de los hinchas santafereños, en el grupo de convocados están Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega, quienes han sido figura con sus goles en los últimos partidos para obtener la clasificación entre los mejores ocho.



Convocados de Santa Fe

Para el partido de este miércoles, 19 de noviembre, 'Pacho' López decidió convocar a 20 futbolistas para obtener un resultado favorable en el estadio Américo Montanini desde las 6:30 de la tarde.



Andrés M. Marmolejo

Weimar Asprilla

Christian Mafla

Víctor Moreno

Joaquín Sosa

Emanuel Olivera

Iván Scarpeta

Elvis Perlaza

Jeison Angulo

Marcelo Meli

Daniel Torres

Jhojan Torres

Yilmar Velásquez

Ewil Murillo

Santiago Mora

Santiago Mosquera

Martín Palacios

Angelo Rodríguez

Edwar López

Hugo Rodallega