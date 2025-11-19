Anuncian medidas de seguridad para el partido entre Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe

La Alcaldía de Bucaramanga anunció un robusto dispositivo de seguridad para el partido entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, que se disputará este fin de semana en el estadio Alfonso López. Según informó el secretario del Interior, Reynaldo Rojas, el operativo será similar al implementado durante los juegos de Copa Libertadores.

El funcionario confirmó que habrá apertura de fronteras, lo que permitirá el ingreso de la hinchada visitante, que será ubicada en la tribuna norte - baja. Para garantizar la seguridad, se instalarán tres anillos de control, cada uno con requisas a cargo de la Policía Nacional.

La apertura de puertas del estadio será a las 3:30 p. m., tres horas antes del inicio del encuentro, programado para las 6:30 p. m. Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con antelación para evitar congestiones.

El funcionario también enfatizó en la prohibición total de pólvora dentro del escenario deportivo. Únicamente estarán permitidos los globos de humo y demás elementos autorizados en partidos recientes.

En cuanto al ingreso de menores, La Alcaldía de Bucaramanga precisó que no podrán acceder a las tribunas norte, sur y oriente. Solo se permitirá su entrada a la tribuna occidental y deberán estar acompañados por un padre o un adulto responsable.



Los controles sobre banderas, trapos e instrumentos musicales ya fueron verificados, incluyendo las cantidades autorizadas para su ingreso.

Finalmente, el secretario destacó un gesto de convivencia entre aficiones: los seguidores del Atlético Bucaramanga organizarán una recepción pacífica para la hinchada de Santa Fe, como muestra de buena cultura y respeto hacia los visitantes. Este acompañamiento, dijo, busca fortalecer la convivencia en el fútbol y servir de ejemplo para partidos en otras ciudades.