Joaquín Varela, autor de empate para Medellín contra Millonarios: "Ellos no lo merecían"

Uno de los partidos más llamativos de la fecha 12 de la Liga BetPlay fue entre el Deportivo Independiente Medellín y el actual campeón de Colombia, Millonarios. El partido terminó 1-1 gracias a los goles de Daniel Ruiz y el defensor Joaquín Varela, quien anotó por primera vez con el equipo paisa.

En conversación con Blog Deportivo, el uruguayo Varela manifestó que el Medellín esperaba un resultado diferente, pues se acercaron en repetidas ocasiones al arco rival e incluso sacaron como figura al portero Álvaro Montero.

“La sensación en general es que Millonarios no se lo merecía. Nosotros estábamos haciendo mejor las cosas, un partido prácticamente perfecto, habíamos creado muchas chances, no habíamos podido meter el gol y ellos en una ocasión encontraron el gol y creo que no iba de acuerdo al trámite del partido. Esto es fútbol, no es merecimiento y por suerte pudimos empatar”, dijo el defensor.

Vale recordar que Millonarios se puso en ventaja en el marcador en el primer tiempo cuando el volante Daniel Ruiz hizo una destacada jugada individual para luego poner el balón al fondo de la red. En la etapa complementaria llegó el gol del Medellín a través del uruguayo Varela después de una jugada de tiro de esquina.

“La idea del profe es proponer, ir a presionar siempre y eso a veces genera espacios para los rivales que también juegan, tienen sus virtudes y las aprovechan en algunas ocasiones”, añadió.

De hecho, recalcó que el entrenador Alfredo Arias quiere un equipo que sea superior durante todo el partido, que juegue en bloque, sea corto, no deje espacios y presione constantemente.

“Millonarios es un gran club, es el último campeón. Más allá de que el resultado no se nos dio. Millonarios por un momento nos esperó y luego salió a presionar (…) Álvaro Montero hizo un gran partido, los salvó a ellos”, agregó.

De esta manera, el Medellín quedó en la cuarta posición con 21 puntos y Millonarios es décimo con 16 unidades.

