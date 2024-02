"Kevin Viveros tiene cosas del Tren Valencia": Alexis García tras victoria contra Atlético Nacional

Kevin Viveros vivió una noche dulce en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El delantero anotó dos goles frente Atlético Nacional para darle la victoria a La Equidad en la novena fecha de la Liga BetPlay y agudizó el panorama en el cuadro paisa, que parece no vivir su mejor momento de los últimos años.

“Lo veníamos siguiendo hace rato, desde que estaba en Venezuela y eligió el Cali. Bueno después logramos traerlo (…) Acá hay trabajo, lo que pasa es que a veces se nota muy poco porque no llegas a finales o no gana, pero acá se trabaja. A los delanteros les dedico tiempo después de entrenar, les digo que me den 10 minutos de puros conceptos”, dijo en diálogo con Blog Deportivoel técnico de La Equidad, Alexis García,que además se mostró orgulloso por los últimos resultados del equipo.

Kevin Viveros, figura con La Equidad

Sin duda la figura del duelo entre Equidad y Nacional fue Kevin Viveros, que estuvo claro para superar la defensa verdolaga. Si bien no tuvo una buena etapa con América de Cali, el delantero ha mejorado bajo el mando de Alexis García, que, según el técnico, esto se debe a su entendimiento mental y lograr motivarlo a soñar para lograr cosas grandes para el fútbol colombiano.

“Se me parece al Tren Valencia. Tiene muchas cosas, guardando las proporciones porque el Tren era un fuera de serie, pero tiene cosita de él”, puntualizó el técnico.

“Había un ambiente tenso”, dijo Alexis García

Aunque la victoria de La Equidad catapultó al equipo hasta la segunda posición de la Liga BetPlay, el duelo se vio opacado con la tensa relación que vive la hinchada de Atlético Nacional tanto con el plantel profesional como con las directivas.

García aseguró desconocer qué sucede exactamente con el cuadro paisa, equipo con el que llegó a jugar cuando era profesional y ganar varios títulos, pero entiende que las cosas no están bien y desde la tribuna se sintió ese mal ambiente hacia la institución.

“El ambiente para ellos fue adverso, incomodo. La afición está muy preocupada con lo que pasa allá y están reaccionando de una forma difícil para el club (…) Las amenazas y están vainas de quienes se quieren meter en lo que no les corresponden están dañando el deporte más lindo”, añadió.