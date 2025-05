La estrella de Atlético Nacional que se perderá los cuadrangulares; hinchas molestos

El 1 de junio comenzará el camino de Atlético Nacional en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, pero días antes el equipo recibió una mala noticia a raíz de la convocatoria de la Selección Colombia que hará que tres futbolistas se pierdan este inicio de la fase final del campeonato.

Néstor Lorenzo optó por contar con tres futbolistas de Atlético Nacional de cara a los duelos vs. Perú y Argentina. Pero el problema, según hinchas del cuadro verdolaga, fue el llamado de Marino Hinestroza que ha sido una de las piezas clave del equipo en este 2025 y su ausencia será un golpe fuerte en este inicio de los cuadrangulares finales.

Hinestroza, David Ospina y Andrés Felipe Román fueron los elegidos del equipo paisa por parte de Lorenzo en estas Eliminatorias. En ese orden de ideas, los tres podrían perderse las 3 primeras fechas de los cuadrangulares, incluso, una 4. Por lo tanto, será tare de Gandolfi encontrar los sustitutos correctos en el equipo.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Marino Hinestroza y la Selección Colombia

Esta será la segunda ocasión en que el volante verdolaga haga parte de la lista de la Selección Colombia. La primera vez fue en marzo de 2025, pero no sumó ningún minuto para esa doble fecha FIFA. De acuerdo con hinchas verdolagas, esperan que esta vez esté en cancha y "tenga sentido" su convocatoria debido a la ausencia que deja en el equipo.

"Me dedico a jugar y no juego para Lorenzo ni para nadie. Juego para mi familia, mi equipo y para mis compañeros que merecen lo mejor de mí. No juego para nadie", dijo en su momento sobre si su deseo era volver al cuadro tricolor, que, finalmente se le dio gracias a sus actuaciones en la Copa Libertadores en donde el equipo alcanzó los octavos de final.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia por Eliminatorias?

El primer partido del equipo de Lorenzo en esta doble fecha FIFA será el 6 de junio ante Perú, partido que se disputará en el Metropolitano de Barranquilla en la búsqueda de los 3 puntos. Luego, viajará a Buenos Aires para enfrentar a Argentina el 10.

Marino Hinestroza habla de Néstor Lorenzo // Fotos: FCF y AFP.