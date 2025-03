La molestia de David González con la cancha de El Campín por la lesión de Leonardo Castro

Millonarios tuvo una agridulce victoria en la liga colombiana por la fecha 11. el conjunto embajador derrotó 2-0 a Alianza de Valledupar, pero ahora hay preocupación por la salud del goleador Leonardo Castro, quien sufrió una fractura de peroné en su pierna izquierda antes de terminar el primer tiempo en el estadio El Campín.

Por los gestos de dolor y luego de ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial se temía lo peor de su diagnóstico. Ante esto, el entrenador David González contó en Blog Deportivo detalles sobre el estado de salud del atacante que alcanzó a poner el domingo el 1-0 a favor del azul. De igual manera, expresó su malestar por el estado de la cancha de El Campín, que en las últimas semanas se ha visto afectada por las lluvias y conciertos.



¿Cómo está Leonardo Castro?

De acuerdo con el director técnico, se procederá a un procedimiento quirúrgico y luego un seguimiento detallado para definir su tiempo de incapacidad, así como su proceso de recuperación de forma adecuada.

"No te sabría decir exactamente cuánto (tiempo), pero es una lesión dura", dijo en Blog Deportivo.

Para González, esta es una lesión desafortunada y todo el grupo está dispuesto a apoyarlo para que pueda salir de este momento, así como ha superado otras lesiones complicadas a lo largo de su carrera.

"Un momento difícil donde tenemos que apoyarlo como compañeros, amigos y entender. Él ha pasado por lesiones largas, esperemos no sea tan larga como otras que ha sufrido. Es simplemente hacer una buena recuperación, tener paciencia", añadió el entrenador.



Mal estado de la cancha

En director técnico manifestó su informidad por el estado de las canchas, pues cada vez juegan más partidos, el tiempo de recuperación es menor y el estado del campo es fundamental para la salud de los futbolistas, como sucedió, desafortunadamente, para Leo Castro.

"Esto ya no es como hace 20 o 30 años donde uno podía jugar en cualquier cancha y no pasaba nada. Al nivel que se juega, se necesita condiciones excelentes para que este tipo de cosas no pasen" concluyó.

Por ahora, González replanteará su esquema con el apoyo de los juveniles y con el tiempo regresará Falcao y Santiago Giordana cuando se recuperen de sus respectivas lesiones.