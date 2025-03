Las palabras de Felipe Aguirre que felicitan hinchas de Atlético Nacional: "Era hora"

A finales de 2024, específicamente tras la final de la Liga BetPlay, el defensa Felipe Aguirre dio unas declaraciones que causaron molestia en los hinchas verdolagas, que, desde ese momento, comenzaron a criticar su presencia en el equipo, incluso, pidiendo su salida por el "mal nivel" que ha tenido en varios partidos con el equipo.

"Estos dos años no han sido fáciles, el semestre pasado toda esta gente ni la mitad estaba, no había apoyo, no había nada y aquí en los momentos buenos es donde están, igual así es el fútbol, y para mí es un sueño ganar todo con Nacional. De verdad que uno tiene sueños muy pequeños y uno no se imagina el poder de Dios", fueron las palabras del central que no cayeron bien en la afición.

"Estos dos años no han sido fáciles, el semestre pasado toda esta gente ni la mitad estaba, no había apoyo, no había nada y aquí en los momentos buenos es donde están y para mí es un sueño ganar todo con Nacional": Felipe Aguirre, jugador de Nacional. #NacionalCampeón 🟢⚪🏆⭐🔥 pic.twitter.com/jbaDm6eWOS — Win Sports (@WinSportsTV) December 23, 2024

Las disculpas de Felipe Aguirre

Desde entonces comenzó una molestia por parte de la afición, además, mencionaba un "nivel bajo" de él que daba para su salida del equipo. Pero, ahora, el defensa completó dos partidos sin titular bajo el mando del técnico Gandolfi, quien ha preferido poner a Juan José Arias para acompañar a William Tesillo en la línea defensiva y, finalmente, el futbolista se sinceró en zona mixta post partido vs. América de Cali sobre todos estos malos comentarios y le pidió perdón a la hinchada.

"Nunca voy a hablar de la hinchada. La periodista me preguntó que cómo me sentía como hincha y dije que el semestre había sido muy duro, pero nunca dije que no acompañaban ni nada de eso. Tuve que poner pecho a esas situaciones tan difíciles, las protestas e insultos, entonces como jugador difícil, pero creo que la clave de ser bicampeones fue el apoyo de ellos. A cada cancha que íbamos, los banderazos y todo eso, fueron fundamentales. Pero pido perdón, nunca fue la intención", expresó Aguirre en Noticias del Verde.

🟢⚪ Felipe Aguirre, habló con los medios de comunicación y le envió un mensaje al hincha de Atlético Nacional, "yo siempre quiero dar lo mejor por el equipo".#AtleticoNacional #LigaBetPlay #VamosNacional #FPC #DaleVerde #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/dE1Z92JExB — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) March 10, 2025

La reacción de la hinchada

Los hinchada verdolaga felicitaron a Aguirre por su postura frente a esta situación, algunos consideraron que "era hora" de que hablara del tema y diera disculpas físicas, mientras que otros consideraron que "no eran necesarias" y tenía que demostrarlo en la cancha. Pero la mayoría aseguraron que tenía que mejorar su nivel para regresar al 11 titular: "Yo creo que no se trata de pedir perdón, se trata de rendimiento"; "Debemos comenzar a tirar todos para el mismo lado, este man se equivocó, pero tiene las agallas de pedir perdón"; "Aguirre no tenés que disculparte, hay hinchas de nacional que son fastidiosos y agrandados y piensan que saben más de fútbol que los mismos protagonistas", fueron algunos comentarios.

Los números de Felipe Aguirre en Atlético Nacional

Llegó a Atlético Nacional en 2023 y dos años ha podido disputar 80 partidos con un saldo de 7 goles, uno de esos en la final de la Copa BetPlay vs. Millonarios. Asimismo, ha sido campeón con el equipo en cinco ocasiones: SuperLiga (2), Copa (2) y Liga.