Le lanzaron una navaja a Pablo Cepellini en pleno clásico paisa: le cayó en la cabeza

En un nuevo hecho que genera alarmas en el fútbol profesional colombiano, el volante uruguayo Pablo Cepellini, del registro de Atlético Nacional, fue víctima de una brutal agresión en el estadio Atanasio Girardot, cuando le cayó una navaja en su cabeza durante el clásico paisa ante Independiente Medellín.

El mediocampista de 32 años, que se disponía a cobrar un tiro de esquina desde el sector nororiental del máximo escenario de los antioqueños, fue impactado por lo que se conoce una ‘pata de cabra’,elemento cortopunzante de fácil camuflaje. El arma le cayó por fortuna por el mango, por lo que solo causó un hematoma y no una situación más grave.

“Tengo un chichón, estoy hinchado, me duele un poco, un poquito de sangre, pero no dio para que me suturen o que me dieran puntos. Pero tranquilo, la verdad es cosa del fútbol, ya estoy acostumbrado. Creo que se quedaron con las ganas de ganar y me quedo con eso”, expresó Ceppelini en diálogo con la prensa local.

La acción ocurrió a los 90+1’, cuando el juego ya se encontraba 2-2, luego de que el dueño de casa, en este caso el rojo, igualara las acciones con gol del delantero Ménder García (75’), luego de que el visitante se fuera en ventaja por intermedio de Édier Ocampo (30’) y Joan Castro (43’). Había puesto en ventaja al DIM el atacante Brayan León (1’).

Pablo Cepellini Foto: video Blu Radio-Instagram @nacionaloficial.

Publicidad

¿Qué dijo Pablo Reppeto?

Al respecto, el técnico del verde paisa, el uruguayo Pablo Reppeto, se pronunció sobre la situación y reprochó en rueda de prensa el suceso que pudo haberle costado una lesión de gravedad al futbolista; en un hecho que, por desgracia, ya había ocurrido antes con la hinchada de DIM, en el pasado en un juego ante Millonarios, cuando Mackalistas Silva recogió una navaja similar que tenía como destino impactarlo.

“Vi un estadio que motiva a todos, pero lamentablemente pasó lo que pasó en el último tramo del partido. Quiero destacar lo de los jugadores nuestros, si Cepellini se tira hay que suspender el partido y ganamos los puntos”, enfatizó el entrenador, en relación con la actitud de seguir jugando del mediocampista.

Publicidad

Con este resultado, Nacional llegó a 21 puntos, que lo ubican en el puesto 13 de la tabla. Mientras que su advesario es noveno con 26 unidades, pero quedó al borde de la eliminación. Para meterse en los cuadrangulares tendrá que ganar en su última fecha y esperar resultados que lo beneficien, sino protagonizará un duro fracaso.