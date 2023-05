Liga BetPlay: estos son los números para que Junior de Barranquilla logre la clasificación

Son siete equipos en Colombia los que tienen una cita con la historia este miércoles, 17 de mayo, pues tendrá que disputar la clasificación de la Liga BetPlay en el marco de la fecha 20. Uno de estos es el Junior de Barranquilla, que al mando de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez espera conseguir "la épica".

¿Qué necesita el Junior de Barranquilla para clasificar a los cuadrangulares?

Falta un solo partido para que se defina el todos contra todos de la Liga BetPlay después de 19 partidos disputados. Por su parte, Junior de Barranquilla ocupa la onceava posición de la tabla con 25 unidades.

Junior de Barranquilla visitará el estadio Guillermo Plazas Alcid en Neiva y, allí, enfrentará al Atlético Huila. Sin embargo, una victoria no sería suficiente para que el equipo tiburón consiga la clasificación.

En Blu Radio le contamos los números para que el equipo logre la clasificación. Primero: el Junior deberá ganar sí o sí su partido, pues los rojiblanco están fuera de los ocho primeros.

Las cuentas si el Junior gana ante el Huila

Segundo, los tiburones necesitarán que Santa Fe, Medellín, Equidad y Pasto pierdan sus respectivos compromisos para que le den vía libre al equipo de hacer 28 puntos y estar detrás del Boyacá Chico que es sexto de la tabla.

No obstante, un empate de los equipos ya mencionados anteriormente podrán generar que el equipo tiburón logre la clasificación en la tabla.

Las cuentas del Junior si empata con el Atlético Huila

Si Junior de Barranquilla empata con el Atlético Huila necesitará que Santa Fe, Medellín y Pasto pierdan sus partidos por goleada para que por diferencia de gol y teniendo 26 puntos, los tiburones logren los ocho primeros puestos.

"Hay desilusión del grupo por todo lo que ha pasado, el puntaje de 7 a 25 significa que hubo mejoría, vamos ahora a Neiva de intentar sacar los tres puntos. Hoy se veía al Pereira que estaba en algo, se veía al Junior y se veía que no estaba en nada. Sin embargo, yo nunca he hecho cuentas desde que llegué porque me parecía lejano, pero el equipo está intentando reestructurar y encontrar mejores salidas", dijo Hernán Darío 'Bolillo' Gómez en rueda de prensa.

