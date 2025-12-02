Listo el segundo fichaje de Millonarios para 2026; hinchas lo pedían a gritos

Tras quedar eliminado de la Liga BetPlay, Millonarios se puso a trabajar de cara a la temporada 2026 para cambiarle la cara al equipo luego del pésimo nivel que tuvo en este segundo semestre del 2025. Por eso, no solo presentó nuevo director deportivo, sino que comenzó a mirar los fichajes que se sumarán al equipo.

El primero fue Carlos Darwin Quintero, quien llegó desde el Deportivo Pereira tras salir por la crisis económica que afecta al equipo de Risaralda. Pero estaría listo el segundo fichaje y que era un pedido de la propia hinchada desde hace meses, quienes ven como una gran contratación su nombre: Mateo García.

Millonarios // Foto: Millonarios

El nuevo fichaje de Millonarios para 2026

La información la dio a conocer el periodista Pipe Sierra, quien confirmó que habría un acuerdo entre Millonarios, Once Caldas y Matero García, de 27 años, para que sea nuevo jugador del cuadro albiazul de cara a la temporada 2026, en donde el cuadro de Manizales conservará el 20 % de su ficha.

Un nombre que a la hinchada de Millonarios le gusta bastante. Desde sus actuaciones en la Copa Sudamericana, pedían en redes sociales su llegada, además de que en el pasado el propio futbolista había expresado su interés de llegar a la capital del país en el pasado.



Este sería el segundo fichaje de Millonarios para el 2026, de varios que se podrían sumar con el paso de las semanas. Aunque el club no lo ha confirmado al 100 %, medios cercanos a Once Caldas y el cuadro albiazul dan por hecho la negociación.

Mateo García // Foto: Instagram @m.garcia98

Los números de Mateo García

Bogotano de nacimiento, García, de 27 años, ha estado su vida en el fútbol colombiano desde su debut en 2018 en el Deportivo Pasto hasta que dio el salto a Llaneros. Ha estado en Unión Magdalena, Real Cartagena y, por supuesto, Once Caldas, alternando entre primera y segunda división.

En ese orden, ha disputado un total de 14.442 minutos en cancha lo que equivale a 187 partidos en total con un saldo de 6 goles y 3 asistencias.