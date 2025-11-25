Tensión entre técnico y director deportivo de Millonarios en rueda de prensa: "Un momento"

Ante medios de comunicación, este 25 de noviembre de 2025 Millonarios presentó a Ariel Michaloutsos, el nuevo director del equipo embajador de cara a la próxima temporada pensando en reparar el año para el olvido que tuvo el equipo y volver a ser protagonista en instancias finales.

El argentino estuvo acompañado de Enrique Camacho y Hernán Torres, presidente y director técnico del equipo, respectivamente; sin embargo, un momento de tensión se vivió entre el entrenador y él cuando se refirió a las decisiones en torno a la contratación y salida de futbolistas del equipo.

Hernán Torres fue campeón con Millonarios en 2012 Foto: AFP

¿Problemas antes de comenzar en Millonarios?

Michaloutsos se refirió a las contrataciones que podrían sumarse al plantel en 2026 y habló de la importancia de las tomas de decisiones en el equipo.

“Digamos que considero que sí, que uno tiene que conjuntamente, en este caso con la junta directiva, decidir el jugador y que la dirección deportiva tiene que tener una palabra extremadamente válida, y que obviamente hay que seguir esos caminos; no cabe duda”, aseguró, palabras que llevaron a una interrupción por parte del técnico del equipo.



Torres pidió el micrófono al presidente Camacho y pidió “perdón”, pero con un corto comentario salto a la polémica: “Y con mi decisión”, pues el nuevo director deportivo no lo mencionó en la toma de decisiones del plantel, palabras que se volvieron virales en redes sociales y causaron preocupación en los hinchas sobre la relación en el equipo.

¿Tenso ambiente en Millonarios? 😬⚽



Durante la presentación del nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos, se vivió un momento incómodo con el entrenador Hernán Torres que encendió las alarmas entre los hinchas. pic.twitter.com/73OBLkKbSZ — Gol Caracol (@GolCaracol) November 25, 2025

¿Quién es Ariel Michaloutsos, la nueva pieza en Millonarios?

Oriundo de Argentina, ocupará la dirección deportiva de Millonarios de cara al 2026 con una experiencia por el fútbol de su país en clubes como Newell’s Old Boys y River Plate, desde fútbol formativo hasta el profesional.

“Con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el Fútbol Argentino, Ariel asume este rol para fortalecer la organización deportiva de Millonarios FC y complementar una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación multi áreas e interpretación de data”, indicó Millonarios en su página web.

Ariel Michaloutsos, el nuevo director deportivo en Millonarios // Foto: Millonarios

Esta es la experiencia de Michaloutsos

Director de Área de Captación y Visorías – Newell’s Old Boys (2017–2019)

Secretario técnico de Primera División – Newell’s Old Boys (2019)

Director Deportivo – Newell’s Old Boys (2019–2022)

Secretaría Técnica – River Plate (2022–2023)

Director de Área de Investigación Deportiva – River Plate (2023–2024)

““En River Plate, trabajó en divisiones inferiores. Es decir, con los más chicos. En Newell’s sí fue director deportivo administrando fútbol profesional, no fútbol juvenil, como pasó en River. Allí tuvo los mejores antecedentes, aunque dejó la sensación de que es un gran profesional, pero los resultados deportivos no fueron buenos en su gestión”, indicó en Blog Deportivo de Blu Radio, el periodista Juan José Buscalia sobre su trabajo.