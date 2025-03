Mario Vanemerak se despacha por eliminación de Millonarios: "Parecía un equipo de barrio"

La reciente eliminación de Millonarios ante Once Caldas en la primera fase de la Copa Sudamericana ha generado numerosas opiniones entre los hinchas y expertos del fútbol. En entrevista con Jugada Maestra, programa deportivo de la aplicación Ditu, el exjugador y extécnico del embajador Mario Vanemerak se despachó por la presentación del equipo capitalino en el torneo internacional.

El colomboargentino expresó su descontento, señalando la falta de precisión en los pases y la preocupación por el desempeño de los jugadores clave. Cuestionó cómo Falcao solo ingresó en lo minutos finales, lo que para él fue una falta de respeto por parte del técnico David González.

González, cómo vas a meter a Falcao solamente 8 minutos, respetá. Capaz de Serpa (Gustavo), llamó a González para que no lo ponga. No sé a dónde va a llegar Millonarios, estamos en una crisis infernal dijo.

"Parecía un equipo de barrio"

Para el exfutbolista de Millonarios, el nivel del equipo fue tan bajo que, según él, parecía un equipo de barrio y no un club preparado para jugar un torneo internacional.

"Uno puede perder un partido, pero hay forma de perder, la verdad lo de anoche fue lamentable. El primer tiempo muy malo. Ambos equipos no dan tres pases seguidos. Le rebota la pelota. La verdad que parecía un equipo de barrio jugando en el barro", dijo.

Asimismo, cuestionó la falta de presión por parte de los jugadores cuando Once Caldas realizó el centro que terminó en el gol de Michael Barrios.

"Así ya había pasado en Palestino. Así, ni Palacios, ni Alfonso ni Navarro pueden jugar en Millonarios, ni otros jugadores", añadió



Duro mensaje contra Serpa

Asimismo, aprovechó la entrevista para enviar un duro mensaje a Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, al afirmar que también debía salir del club, pues solo le interesa las arcas económicas y no el desempeño deportivo del club.

"Y los dirigentes, especialmente el señor Serpa, se tiene que ir, renuncie, venda. Estamos mamados de todos estos terceros que lo único que les interesa es facturar. No hacemos equipo competitivo, no invertimos (...) Tenés que estar agradecido Serpa que Falcao te llenó los bolsillos, porque si no hubiese sido por Falcao, no va nadie al estadio", dijo.

Pese a la frustración que expresó por lo visto en los 90 minutos en el estadio de Palogrande, de Manizales, felicitó a Once Caldas por su clasificación a la fase de grupos, pero enfatizó que deben mejorar si quieren tener una buena presentación en la Copa Sudamericana.

"Está bien, felicito al Once Caldas, pero si va a jugar de esa forma, mejor que quedó eliminado Millonarios, porque si va a jugar eso íbamos a hacer el oso como lo hicimos el año pasado, pero lo de Millonario es lamentable, es una vergüenza", añadió.

Ahora, a Millonarios solo le queda concentrarse en la liga y copa colombiana para intentar pasar este trago amargo.