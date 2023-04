“Me trató de esclavo”: grave denuncia de Marco Pérez a Alex Mejía, ídolo de Atlético Nacional

El fútbol colombiano es protagonista de lo que sería un nuevo acto de racismo, tras las fuertes denuncias dadas a conocer por el delantero de Rionegro Águilas, Marco Pérez, y en las que el principal señalado es el volante del Unión Magdalena, Álex Mejía .

Según el atacante, durante el juego que perdió su equipo (3-1) ante el ciclón bananero, fue llamado "esclavo" por parte del mediocampista; no una, sino al menos tres veces, de acuerdo con su versión en la rueda de prensa.

"Lo que yo vi en el terreno de juego y por el cual vengo aquí a la rueda de prensa es que estoy un poquito triste porque Mejía me dice 'esclavo'. Y eso es una palabra que aquí en Colombia no podemos usar", dijo el futbolista.

¡GRAVES ACUSACIONES! 😱



El delantero Marco Pérez (@marcoperez1809), hoy en Rionegro Águilas, y goleador histórico del DEPORTES TOLIMA, denunció que fue llamado 'esclavo' por parte del volante del Unión Magdalena (@UnionMagdalena), Álex Mejia. El involucrado aún no se pronuncia. pic.twitter.com/gm6S3DSKXZ — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) April 3, 2023

Pérez manifestó que está dispuesto a llevar esta denuncia hasta las instancias disciplinarias a las que diera lugar, pues es inadmisible que todavía se utilice el color de piel de alguien o su origen étnico para provocar.

Publicidad

"Hace dos o tres partidos La Equidad se enfrentó con Unión y Mejía habló del fútbol colombiano, que había que mejorar mucho en los árbitros, la manera como se expulsaba y todo. Pero creo que esto es más grave aún", agregó el atacante.

"La manera como me trata, tres veces me dice esclavo y me vuelve y me dice esclavo delante de mis compañeros", destacó el chocoano, quien con cinco goles en 11 juegos es el artillero del conjunto dorado en el campeonato.

Aunque considera normal que exista la provocación en el fútbol profesional colombiano, ya sea por logros deportivos o cualidades futbolísticas, lo que sí es inaceptable para el jugador es que utilicen términos que denigran, desde su óptica, la dignidad humana.

Publicidad

"Son cosas que quedan en la cancha. Como por ejemplo, vos son malo, yo tengo una Libertadores, cosas así. Pero ya cuando te dicen esclavo son cosas que no van en el fútbol", dijo Pérez acerca de lo que habría sido el comportamiento de Mejía.

¡MARCO PÉREZ NO SE QUEDÓ CALLADO! 😱



🗣️ "Álex Mejía habló del fútbol colombiano, que había que mejorar mucho en los árbitros...La manera como se expulsaba y todo, pero creo que esto es más grave aún".



¿OPINIONES? 🤔 pic.twitter.com/OZ1HJS3p0y — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) April 3, 2023

Hasta el momento, el denunciado no se ha pronunciado en sus redes sociales o en los canales oficiales del club del que hace parte. Tampoco lo ha hecho la Dimayor, en lo que respecta a un tema que ha generado un fuerte debate entre los hinchas.

Mejía es uno de los ídolos recientes de la historia del equipo más ganador de Colombia: Atlético Nacional, con el que justamente salió campeón el año anterior de la Liga y, en 2016, obtuvo la Copa Libertadores de América.

Le puede interesar: