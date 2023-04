"Merecimos más": Néstor Craviotto resaltó el empate del Huila ante Millonarios

Como un "punto de oro" calificaron el empate del Atlético Huila ante Millonarios de este martes, 11 de abril, pues el equipo opita fue mejor que el embajador y solo permitió que se acercara una vez al arco en los 90 minutos.

"Tratar de que ellos no fueron los dueños de la pelota, pese a que en momentos lo fueron. En líneas generales solo llegaron una vez, que fue el gol, no recuerdo otra llegada (...) Cumplimos el objetivo de jugar de igual a igual, nos podía salir bien o mal porque es Millonarios, hoy es el mejor equipo", manifestó Néstor Craviotto, técnico del Huila, en diálogo con Blog Deportivo.

Asimismo, el técnico argentino resaltó el buen trabajo de Alberto Gamero en su sistema táctico con Millonarios, pues, según él, es muy difícil marcar al equipo embajador por cómo se posicionan y la manera en que mueven la pelota de una banda a otra.

Craviotto resaltó el trabajo de sus jugadores en el terreno de juego y aseguró que la actitud traerá mejores resultado, por eso cree que "merecían más" en el resultado al tener controlado a Millonarios.

La defensa sólida, la clave del Atlético Huila de Néstor Craviotto

En el fútbol profesional colombiano, el equipo opita es el equipo que más pelotas roba en un partido: "Seguramente habrán momento en que nos pasan esa línea", dijo Craviotto; sin embargo, resaltó que la clave de su equipo es la solidez de mantener la pelota y evitar el acercamiento del rival.

En el mundo, según un estudio de la CIES, el Atlético Huila es el decimoquinto equipo que más jugadores de menos de 20 años ponen a jugar.

"Gran cantidad de jugadores han pasado a debutar y a darles oportunidades, no me importa la cédula (...) No se trata de eso, sino del que mejor juega y el que mejor condición tiene. Es un lindo dato", añadió.