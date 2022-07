Miguel Ángel Borja, nuevamente cerca de River, que busca cerrar el fichaje a contrarreloj

El delantero Miguel Ángel Borja, quien actualmente es propiedad del Junior de Barranquilla, se encuentra, una vez más, muy cerca de convertirse en nuevo delantero de River Plate , club con el que lleva varias semanas de conversaciones buscando concretar su arribo.

"Es un trabajo difícil, junto a mi representante. Yo me he dedicado a seguir las instrucciones, el día que tenía que ir a entrenar iba y cuando no, me quedaba haciéndolo por diferenciado", manifestó Borja a 'Habla Deportes', en el aeropuerto de Barranquilla.

Desde la 'arenosa', Borja viajará a Bogotá para, desde la capital, conectar con Buenos Aires con la idea de terminar de sellar su vínculo con River Plate, a donde llegaría para suplir el puesto que quedó vacante tras la partida de Julián Álvarez rumbo al Manchester City de Pep Guardiola.

Este fichaje, que en su momento se enfrió, entre otras cosas, porque River Plate esperaba una respuesta del delantero uruguayo Luis Suárez, continúa gestándose contrarreloj, pues el plazo máximo para inscribir jugadores termina el lunes, 11 de julio.

