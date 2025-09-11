Publicidad

Millonarios confirma la terrible lesión de Juan Carlos Pereira; salió llorando de la cancha

El futbolista abandonó la cancha con un fuerte dolor y en medio de lágrimas el día que alcanzaba 200 partidos con Millonarios, que encendieron las alarmas de los hinchas.

Pereira sufre fuerte lesión.jpg
Pereira sufre fuerte lesión //
Foto: Win
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 12:04 a. m.

La noche del 10 de septiembre dejó un sabor agridulce para Millonarios. El equipo azul venció 1-0 al Deportivo Pasto en El Campín gracias a un gol de Santiago Giordana, pero terminó lamentando la grave lesión de uno de sus jugadores más experimentados: Juan Carlos Pereira.

El mediocampista sufrió la lesión al minuto 82 del compromiso, justo en el día en que celebraba 200 partidos vistiendo la camiseta de Millonarios. La acción lo obligó a abandonar el campo en medio de evidentes gestos de dolor y la preocupación de sus compañeros.

El parte médico de Millonarios sobre Juan Carlos Pereira

Horas después del compromiso, el club confirmó la gravedad del diagnóstico a través de un comunicado oficial:

“Después del examen clínico y la valoración por especialista, se identifica que Juan Pereira presenta lesión del tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Será programada cirugía para la próxima semana. Incapacidad según evolución”.

El mensaje estuvo acompañado de un deseo de recuperación: “¡A Juanca le deseamos pronta recuperación!”, publicó Millonarios en sus canales oficiales.

Con esta victoria, el equipo ‘embajador’ llegó al puesto 11 de la tabla de posiciones con 11 puntos. El partido también estuvo marcado por el regreso de Leonardo Castro, tras una larga ausencia por la fractura de peroné en su pierna izquierda sufrida el 30 de marzo de 2025.

