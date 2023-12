Millonarios, el mejor equipo del 2023 en Colombia según El País de Uruguay: Gamero y Silvia, figuras

Se dio a conocer el domingo 31 de diciembre por parte del diario El País de Uruguay el reconocimiento a los mejores clubes, entrenadores y futbolistas de Sudamérica , como es tradición año a año. Y en Colombia hubo un equipo que arrasó con todos los reconocimientos: Millonarios .

El equipo albiazul fue escogido por parte del prestigioso periódico como el club más destacado de la temporada en el rentado nacional, gracias a la obtención del título de Liga del primer semestre, además de la disputa de la gran final de la Copa Colombia, su clasificación a los cuadrangulares del torneo del segundo semestre y su registro en la reclasificación, con 92 puntos en el año.

Aunque en la escena internacional no tuvo mayor éxito, pues no logró meterse a fase de grupos de la Copa Libertadores y no pudo clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, sí rompió la sequía de trofeos en sus vitrinas, pues volvió a ser el rey del FPC luego de casi seis años. Y logró darle continuidad al proceso que parece darle frutos.

La cabeza visible del equipo, el técnico Alberto Gamero, fue elegido como el mejor entrenador en Colombia, en un año que seguro no olvidará, pues conquistó su tercera liga, luego de haberla ganado en 2008-1 con Boyacá Chicó, y en 2018-1 con Deportes Tolima. Este nuevo logro lo convierte como uno de los más ganadores del fútbol colombiano.

A su vez, los periodistas y expertos consultados por El País se inclinaron por el volante David Macalister Silva como el mejor jugador del año, luego de haber guiado a los embajadores a la obtención de la Liga. En el año jugó 39 partidos en el torneo local, con 2.913 minutos y tres goles, además de siete partidos más y 577 minutos en la Copa y nueve presencias en los torneos internacionales y 773 minutos.

Germán Cano, el Rey de América

En esta elección, el delantero argentino Germán Ezequiel Cano, del registro de Corinthians de Brasil, fue escogido como el Rey de América: distinción al mejor jugador de año en el continente, por su papel clave en el título de Copa Libertadores con el equipo de Río de Janeiro, en un torneo en el que fue goleador.

Por su parte, el delantero colombiano Jhon Arias, quedó en la cuarta posición en el escalafón, superado por Cano, y los uruguayos Luis Suárez (Gremio) y Nicolás De La Cruz (River Plate), con lo que superó al astro Lionel Messi. Además, integró el onceno ideal de la temporada, gracias a su gran nivel en la escena continental.

