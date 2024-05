Millonarios y su 'maldición' de los últimos minutos: así fue eliminado del FPC y Libertadores

En un karma se convirtió para Millonarios la campaña del 2024 en el primer semestre. A su anticipada eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo embajador también resignó sus posibilidades en los cuadrangulares semifinales de la liga y afrontará sus últimos dos juegos del semsstre sin nada por lo cual pelear, en lo que podría considerarse un fracaso para el 16 veces campeón del FPC.

El empate (2-2) frente al Deportivo Pereira como visitante, por la quinta fecha del Grupo A, terminó de sepultar las aspiraciones de los albiazules, quienes dejaron escapar en tiempo de reposición un triunfo que tenían en el bolsillo, y que los ponía a depender de sí mismos para buscar la final. Pero una nueva desatención marcó la suerte del equipo de Alberto Gamero.

Y es que esos goles en contra en los últimos minutos se encargaron de liquidar las aspiraciones del equipo bogotano, pues no es la primera vez que sucede en el semestre. Le sucedió el 14 de mayo, cuando Palestino de Chile le robó un punto en el último minuto y lo eliminó de la Libertadores, con gol de Junior Marabel; y le ocurrió de nuevo ante los ‘Matecañas’, con el tanto de Darwin Quintero.

Además de la eliminación, el técnico Gamero fue blanco de duras críticas, debido a la forma en la que afrontó los últimos minutos, pues su equipo se echó para atrás y se dedicó, con 10 hombres, a defender lo que era la victoria parcial; incluso quemando tiempo, lo que al final le pasó cuenta de cobro, pues no tuvo tiempo para reaccionar tras el mazazo. Pese a lo que se vio en cámaras, el entrenador se defendió.

"Por el esfuerzo que hicieron y por lo que se vino a proponer me voy tranquilo. Pero no por el resultado, queríamos ganar y lo demostramos en la cancha. Nos descuidamos en dos puntos: la expulsión contra un rival muy duro y por el gol de pelota quieta donde somos fuertes, esa es la tristeza que tiene uno. Creo que pudimos liquidarlo en los primeros 10 minutos del primer tiempo, pero no lo hicimos”, dijo Gamero.

Aunque llegue a ocho puntos en la última fecha, con una eventual victoria frente a Junior, ya los números no le dan a los de Bogotá para seguir con vida, pues cualquiera que sea el resultado en el juego entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira en el Alfonso López, no le sirve para ganar la posición. El fracaso está consumado para un equipo que llegaba con grandes expectativas para esta primera parte del año.

“No alcanzamos muy objetivo que queríamos y nos planteamos de ser campeón, pero no se puede hablar de fracaso, dejemos de utilizar esa palabra en todo. Hay una oportunidad para pararse y volver a intentarlo”, expresó por su parte el defensor costarricense Juan Pablo Vargas, quien salió en defensa del proceso del que hace parte en el conjunto embajador.

En su próxima presentación, Millonarios irá a Rio de Janeiro (Brasil) por una despedida decorosa en la Libertadores, en la que completó 27 años sin superar una ronda de grupos. Visitará a Flamengo, el martes 28 de mayo (7:00 p.m.), con la esperanza de al menos sumar frente a uno de los clubes más poderosos del continente, que saldrá a buscar su clasificación a octavos de final.