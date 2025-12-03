¿Nacional va por el arquero que fue figura en la final Cúcuta vs. Real Cundinamarca?

La final entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca no solo dejó emociones fuertes, ascenso y un campeón histórico. También puso en el radar del fútbol colombiano a uno de los nombres más comentados del momento: Kevin Cataño, el joven arquero de 22 años que fue figura absoluta del partido y que ahora empieza a sonar en diferentes equipo, ¿está Atlético Nacional?

Su padre, el exdefensor campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas, Edgar Cataño, habló en Blog Deportivo sobre el gran momento que vive su hijo y despejó varias dudas sobre el futuro del guardameta que cautivó a los aficionados con sus atajadas.

Kevin cerró la temporada con 21 arcos en cero, una estadística que lo convierte fácilmente en uno de los arqueros prometedores del país. Por eso no es raro que ya se hable de posibles ofertas dentro y fuera de Colombia. Sin embargo, Edgar fue claro: hasta ahora, no hay nada concreto ni mucho menos un vínculo con el equipo verdolaga.

“Él no quiso escuchar nada durante las finales. Quería estar enfocado. Ya después mirará, pero por ahora todo son especulaciones”, explicó.



Kevin Cataño, figura con el Real Cundinamarca X: @RealCundi

Lo que sí llamó la atención es su situación contractual: Kevin quedará libre el 31 de diciembre, pues su vínculo con Real Cundinamarca termina ese día. Eso, naturalmente, encendió los rumores sobre un posible interés de equipos grandes, entre ellos Atlético Nacional, donde el arquero se formó en sus primeros años, pero cuando salió del equipo verdolaga "pidió los papeles" para poder jugar con el Real Cundinamarca.



Detalles de Kevin Cataño

El exjugador del Once Caldas contó que Kevin creció entre guantes, entrenamientos y referentes como Juan Carlos Henao, y que aunque en divisiones menores de Nacional llegó a jugar como volante, su pasión siempre fue el arco. Esa mezcla de técnica, estatura —mide 1,99 m— y personalidad fue la que lo llevó a brillar en la final: atajando por arriba, volando abajo y mostrando un nivel impresionante en los penales. Incluso sorprendió a los expertos con su forma de cobrar desde los once pasos.

"Si algo tiene Kevin es que es una persona muy tranquila. Kevin, a pesar de que tiene 22 años, usted habla con él, es una persona como si hubiera 35, 40 años, como si ya hubiera jugado ocho o 10 años, como tuviera una experiencia por ahí de 10 años jugando fútbol. Eso también es importante a la hora de tener esta clase de compromisos", agregó Edgar.

Publicidad

Por ahora, Kevin descansa en Medellín con su familia, mientras su nombre sigue dando vueltas entre hinchas, periodistas y directivos. Lo cierto es que, con solo 22 años, una final en la que fue figura y un perfil que combina talento, madurez y hambre de triunfo, el arquero ya empieza a perfilarse como uno de los grandes protagonistas del próximo mercado, ¿cuál será su próximo equipo?