"Nada más bonito que cumplir con dos goles y una victoria ante Cali": Cristian Barrios, de América

El América tuvo un clásico soñado al golear 5-2 al Deportivo Cali en la fecha 17 de la Liga BetPlay. Precisamente, Cristian Barrios cerró el abultado marcador con un doblete en los minutos 88 y 90+6.

En conversación con Blog Deportivo, el jugador de la mechita manifestó que en las últimas fechas se ha mejorado la definición en el equipo, lo que le venía costando en los partidos. De esta manera, el conjunto caleño aspira a concretar, antes de finalizar la fase de todos contra todos, la clasificación a los cuadrangulares y pulir detalles en el equipo.

“Creábamos muchas opciones, pero no concretábamos, eso nos hacía sufrir los partidos. Trabajando en los entrenos se ha mejorado eso. Esperamos seguir por esa senda en los encuentros que faltan”, dijo.

Barrios, de 24 años, ha marcado cuatro goles con el América, tres de ellos luego de entrar al campo desde la banca de suplentes. Al respecto, indicó que siempre está mentalizado en aportar al equipo sin importar si es titular o no.

“Creo que desde que llegué aquí he demostrado mi fútbol. Cuando el profe me mete a la cancha o cuando me deja en el banco siempre voy a estar a disposición de él. La disposición me ha ayudado a estar concentrado y aportar al equipo”, añadió.

La emotiva carta de una pequeña fan

Cristian Barrios contó que lo conmovió la carta que recibió de una pequeña quien siempre iba al hotel de concentración para conocerlo. Después acordó con la tía de la niña para conocerse e incluso la invitó al clásico vallecaucano.

“Sentir el cariño de ellos fue una motivación para el domingo. Los invité al clásico y les dije que le regalaría la camiseta. Creo que nada más bonito que cumplir con dos goles y una victoria. Creo que eso le quedará marcado en la vida”, añadió.

El próximo partido del América será contra Atlético Nacional el 4 de mayo por la jornada 14 de la liga.

