"No hay tiempo de lamentos": Autuori le envió mensaje a hinchas de Atlético Nacional

Después del empate de Atlético Nacional ante La Equidad en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, el equipo verdolaga viajó a territorio argentino para preparar su partido debut en Copa Libertadores frente a Patronato.

Pero son más las inquietudes que aciertos que existen alrededor del juego del equipo verdolaga, pues en Bogotá jugaron ante más de 25.000 aficionados con el dominio de la pelota, pero sin goles; sin embargo, según Autuori, son cosas que se deben trabajar en el entrenamiento, pero "no hay tiempo de lamentos".

"Yo no tengo nada que hablar del juego del rival. No hicimos un juego como nos gustaría y es evidente. La Equidad hizo y plasmo su estrategia y no hay que hablar nada. Nosotros no jugamos lo que queríamos jugar, estuvimos poco agresivos con el balón en el último tercio, pero tampoco sufrimos. Tenemos que tener más jugadores por costados, y sacar mayor provecho de los delanteros", aseguró Autuori en rueda de prensa.

Con medio equipo lesionado, Autuori "está tranquilo" porque considera que tiene un grupo bastante profesional para afrontar el reto de Copa Libertadores y poder conseguir los puntos de liga que les permita estar en los cuadrangulares: "No hay que lamentar, ni decir que no me gusta nada de esto. Ahora tengo que recuperar a los jugadores, aunque estoy preocupado por lo que pasó por Solis".

"Hay equipos que cuando enfrentan a Nacional hacen un planteamiento distinto, y nosotros tenemos que encontrar soluciones a esto, esta es nuestra responsabilidad en los entrenamientos y en los partidos. Contra Patronato seguramente será un partido muy distinto", analizó el brasileño sobre Patronato, que debutará ante Nacional en Copa Libertadores.

El próximo reto del brasileño Paulo Autuori con el equipo verdolaga será el miércoles, 5 de abril, en Copa Libertadores, cuando enfrente en territorio argentino a Patronato en la primera fecha del campeonato.

