No me dan respuesta esos directivos mentirosos: Kevin Viveros tras salir del Cali por falta de pagos

Kevin Viveros, exjugador del Deportivo Cali que se marcha al Zaragebo de Bosnia hasta 2026, contó en Blog Deportivo detalles de la negociación para ir al país europeo y explicó, más a fondo, la situación que atraviesa el equipo azucarero por la crisis económica.

"No me dan respuesta esos directivos mentirosos, estoy demasiado molesto con esa gente. Me adeudan dos meses, supuestamente me iban a resolver antes de viajar, pero no me responden el celular, ellos son así", señaló Viveros.

Preguntado sobre cómo podría superar el Cali la difícil situación que atraviesa, señaló que es algo que desde comenzar a pensarse "desde lo administrativo" para "que el jugador se sienta en tranquilidad y en armonía", pues "eso ayuda mucho en un club para que las cosas fluyan de la mejor manera".

"Enviaron la primera oferta y se rechazó por los números. Con la segunda oferta estaba todo como se quería y se dio todo de la mejor manera para llegar allá. Apenas llegue estoy disponible para los entrenos y los amistosos antes de la competencia europea", contó sobre lo que será su arribo al nuevo club.

Finalmente, aseguró que, aunque el Cali llegara a decirle que se pondrá al día con sus deudas de salario, si le ofrecen quedarse en Colombia, no lo haría: "Ya la decisión está tomada, no tiraría nada para atrás", señaló Viveros, quien afirmó, además, que tuvo ofertas de al menos cinco equipos de Colombia, además de propuestas de Arabia y Corea del Sur que no terminaron concretándose por las cifras.